Gamero, claro y de frente sobre el partido contra Everton

Millonarios cumplió el objetivo de ganarle al Quindío para viajar con tranquilidad a Estados Unidos, donde el domingo jugará contra el Everton de James Rodríguez en Orlando (EE. UU.). El DT Alberto Gamero habló del juego de este miércoles y de lo que viene.

Lo que pasó con la imagen de Jhon Mario Ramírez al final. (El DT fue hasta la tribuna oriental y se quedó mirando una pancarta del exjugador azul, fallecido el 26 de junio). “Me impactó la imagen. Estuve en el sepelio y no quise verlo. Uno llega acá al estadio y no cree que Jhon Mario está allá arriba. Es una persona que tenía muy buena comunicación conmigo: yo iba a su casa, él iba a la mía, duele no ver una persona con tanto conocimiento y tanta capacidad para estar dirigiendo, no poder realizar sus sueños”.



(Lea también: ¿Cuánto hace que no había tres autogoles en un partido en la Liga?)



Lo bueno y lo malo del equipo. “Me dejó muy tranquilo la circulación. Sabíamos que enfrentábamos a un equipo con cinco en el fondo y cuatro en la mitad. A pesar de ir perdiendo, el equipo no se desesperó, elaboró. Hicimos el trabajo que teníamos por momentos planificado. Lo que no me gustó, tenemos que mejorar los centros de costado, marcar mejor”.



La dupla Román-Rivaldo. “Esa es una dupla que venía jugando el año pasado, se han comprendido y cuando tengan más entrenamientos y más partidos se van a complementar mejor. Román muchas veces va por dentro y Rivaldo por fuera, o Román por fuera y Rivaldo por dentro, saben por dónde tienen que regresar: eso es trabajo y vocación de los dos”.



El juego contra Everton. “Es importante para nosotros, la institución y el fútbol colombiano. Lo vamos a disputar con mucho profesionalismo, son amistosos, pero está el nombre de Colombia, vamos por Millonarios y por Colombia. Ojalá podamos hacer un gran partido".



(En otras noticias: Estos son los refuerzos de lujo para el fútbol de Tokio 2020)



Qué nómina va a usar contra Everton. “Vamos a ir con 25 jugadores, me parece que va todo el equipo, tenemos este par de días para ver cómo se recuperan los muchachos. La idea contra Everton es poner el equipo que está jugando, tenemos dos o tres días para poner lo mejor, no vamos a ir a pasear”.



DEPORTES