Alberto Gamero: 'Nosotros también quemamos tiempo, pero hay formas de quemar tiempo'

Millonarios tuvo que conformarse con un empate en el partido de ida de la final de la Copa Colombia contra Atlético Nacional, en un juego en el que un par de errores puntuales le costaron la victoria.

El actual campeón del torneo empezó perdiendo con un grave error del arquero Juan Moreno y luego, Leonardo Castro erró un penalti, atajado por el portero de Nacional, Harlen Castillo.

A pesar de todo, y de las quejas de los hinchas por la pérdida de tiempo de Nacional, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, dijo que quedó contento con el empate, por las circunstancias en que se dio. Esta fue su visión del partido.



El balance. “Creo que nosotros entramos a la cancha con la intención siempre de buscar el resultado. En el fútbol se cometen errores ofensivos y defensivos, hoy cometimos los dos. Sin embargo, lo que me gustó del equipo fue que nunca dejó de buscar el arco contrario, buscar el empate, sometió a Nacional a no llegar. Teníamos esa gran ilusión, se encontraron el gol en un error nuestro, pero después no hubo más riesgo. Pusimos el equipo casi en la mitad de la cancha, tomando riesgo. Me quedo con eso, con las ganas. Cometer errores es de seres humanos, pero estuvieron en disposición de revertirlos. La llave está abierta”.



La pérdida de tiempo. “A mi modo de ver, lo feo de este partido fue eso, la quemadera de tiempo. Hubo momentos que yo le decía al árbitro, nosotros también quemamos tiempo, pero hay formas de quemar tiempo. Esto es fútbol. La verdad, en una final y mucho más en este partido no debía pasar esto, pero pasó. Esto no quiere decir nada de resultado. Les decía a jugadores de Nacional amigos míos: tranquilos, que nosotros vamos a hacer lo mismo allá. Quedamos con esa sensación de que regalamos un gol, regalamos un penalti, la jugada de Pereira fue por milímetros, Castillo tapó un par de jugadas importantes, Juan no tuvo ese riesgo. Millonarios tiene que ir a intentar buscar el título allá”.

Alberto Gamero y una frase para la historia en torno a, en su opinión, quemadera de tiempo de Nacional:



“Nosotros también quemamos tiempo, pero hay formas de quemar tiempo”.



El error del arquero. “Yo hablo mucho con ellos, es una profesión muy brava, un puesto muy bravo, son los que nunca se pueden enfermar, los que más trabajan y menos corren. Juan, desde que yo estoy acá, ha sido un hombre fuerte, sabe en qué está metido y qué errores cometen en ese puesto. Juan debutó contra Nacional acá, lo ve uno maduro. Montero es loco, ese es guajiro. Anda mucho con Juan y Juan se ha hecho fuerte. Lo que hay que decirle es tranquilidad, personalidad, y que el domingo va a jugar otra vez, hay que darle el respaldo. Afortunadamente empatamos el partido”.



El partido de vuelta. “Siempre vamos a tener confianza. El jueves que entremos al Atanasio todavía no hay un finalista y eso nos llena de valentía. Vamos a pelear el partido, allá hemos jugado partidos buenos, hemos empatado, hemos ganado. La posibiildad está latente. Nacional también tendrá el optimismo. Con el empate no me voy triste, me voy feliz porque con todo lo que pasó empatamos el partido. Dios hoy nos mandó este empate y lo recibimos con mucho cariño. Primero es el partido contra América y luego veremos contra Nacional”.



¿Los cambios llegaron tarde? “Ya los saco es de cansancio, no de estar jugando mal. Esos jugadores en cualquier momento te definen un partido. Cuando entraron Guerra y Beckham no tenían espacio para explotar su velocidad. Por eso hasta el último minuto, era entrar tocando, elaborando, y para eso están Cataño, Silva y Ruiz, los que uno llama creativos. En mi modo de pensar, no. La bola, además, duró 3, 4 minutos que no salía. No vi tampoco que cambiara nada, no había espacios, cuando agarraban el balón había un doblaje”.

Daniel Giraldo habló de lo que dijeron en la cancha tras el error de Moreno

Daniel Giraldo, mediocampista azul, contó lo que se habló en la cancha entre los jugadores de Millos tras el grave error del arquero.



“El fútbol es eso, cometer errores. Lo más importante es saberse levantar. A Juan le decíamos que estuviera tranquilo, que íbamos a salir a corregir ese error. Luego al final en frío hablamos con él. Lo más importante fue que el equipo salió a enmendar eso”, señaló Giraldo.



