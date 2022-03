La eliminación de Millonarios de la Copa Libertadores, tras su derrota 0-2 ante Fluminense este martes, sigue generando ecos en el fútbol colombiano. Sobre todo porque, este jueves, Atlético Nacional volvió a perder con Olimpia y el balance negativo de los clubes nacionales en el exterior se sigue prolongando.



Este viernes, consultado por esa situación, en diálogo con los panelistas del canal 'Win Sports', Alberto Gamero compartió las que cree que son las razones del fracaso de los equipos colombianos en torneos continentales. Y, además, habló de su continuidad en Millonarios.

Las palabras de Gamero

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Dimayor - Vizzor Image

"Para nadie es un secreto que nuestro fútbol tiene una deuda grande en los torneos internacionales", reconoció el timonel de los embajadores, este viernes.



Sobre el desempeño de su equipo dijo: "Millonarios compitió bien, ahora queremos asegurar la clasificación en Liga BetPlay y buscar otro evento internacional".



Luego, al respecto de la eliminación contra Fluminense, y la falta títulos de los embajadores durante su tiempo contra entrenador, Gamero aseveró: "El día que tenga que irme me voy. Y me voy con la frente en alto".



"Es que aquí (en Colombia) muchas veces se mira es el resultado, no interesa el cómo", concluyó.



Millonarios, el actual líder del fútbol colombiano, juega este domingo contra Santa Fe en una nueva fecha de clásicos. El duelo será a las 6:10 p.m. Transmite 'Win Sports +'.

