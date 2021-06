La vergüenza de Gamero, tras el incidente al final del partido

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló sobre el incidente en el que jugadores de su equipo y el Junior, tras el final del juego, se enfrascaron en una pelea.

“Me disculpo con el Fútbol Colombiano, eso no puede pasar, se equivocó Millonarios, se equivocó Junior, ese espectáculo en una semifinal no se puede dar, hay que saber celebrar y aceptar una derrota, hubo cosas bochornosas", señaló el DT azul, tras el triunfo 2-0 y la clasificación a la final en Win Sports.



Gamero, sobre el juego La Equidad vs. Tolima, del que saldrá su rival por el título, afirmó: “Hoy la llave es abierta, son dos equipos sólidos, vamos a ver una bonita semifinal”.



El estratega samario reconoció que no fue fácil armar el equipo para el juego crucial.



“No teníamos centrales en la expulsión, pero replanteamos rápido el partido, el trabajo de ‘Chicho’, Uribe, Rodríguez y Valencia fue enorme”, aseguró.



Y agregó: "Tenemos jugadores con golpes, cansancio, estamos esperando el partido de La Equidad y Tolima, para corregir y planear el partido con el equipo que sea".



