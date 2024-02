Alberto Gamero y su autocrítica tras la dolorosa derrota de Millos contra Patriotas

Los cambios de ánimo y de juego en Millonarios han sido preocupantes este semestre: de ganarle bien a América y Nacional, pasó a sufrir y a perder contra Águilas Doradas y, ahora, contra Patriotas, un equipo que duró 821 minutos sin anotar gol.

Alberto Gamero, técnico de Millos, hizo un mea culpa tras la dolorosa derrota en Tunja contra un equipo que no había ganado en el semestre y que antes de comenzar el partido era último en la tabla, pero defendió lo hecho por sus jugadores.

“Estoy triste y aparte pido disculpas a la afición y seguiremos trabajando para darles satisfacciones. Fue un partido controlado, que se manejó bien. Patriotas no tuvo dos opciones de gol y en una pelota quieta nos anotan”, fue la primera frase del DT..



“Nosotros intentamos, el futbol es de goles y Patriotas lo hizo. Debemos trabajar con la definición, rematamos y la botamos y nos descuidamos y ellos nos marcan”, agregó.

➕¡Cataño prueba de media distancia, pero ese balón se va desviado! ⚔️🔥🔵#LALIGAxWIN pic.twitter.com/cmqt05iuhK — Win Sports (@WinSportsTV) February 25, 2024



Acerca de las razones por las que Millonarios ha caído con equipos de media y baja tabla dijo: “Perder no es agradable, pero el equipo fue maduro y fuerte, por momentos jugando bien. Hicimos una variante para jugar el partido, pero nos hace falta la definición y nos cuesta con estos equipos. Patriotas se defendió bien y Millonarios botó todo lo que tuvo”.



De igual manera, explicó los cambios que hizo: “El partido estaba controlado y las opciones que tuvo eran de Larry entonces metí a un jugador que hiciera las mismas opciones para poder ganar el partido. A veces los cambios se hacen para ganar y hoy me voy tranquilo porque lo intenté ganar de todas las formas posibles. Esta variante la entrenamos y quiero ver al equipo de esa forma, el hecho de que se perdiera no significa que jugara mal y seremos más punzantes cuando tengamos más rodaje con estos jugadores”.



Finalmente, aseguró que las imprecisiones no son preocupantes, pero si se deben trabajar: “No lo tomo como una preocupación, seguiremos trabajando. Me preocupo cuando el equipo no llega o cuando nos llegan y nosotros no. Es tristeza no meter los goles, quisimos ir por el marcador y un descuido decanta el resultado”.



