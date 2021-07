Gamero: las opciones de nuevos jugadores para Millonarios

Millonarios ya mira para el torneo del segundo semestre. Atrás quedó la pérdida de la final con el Tolima y la meta es volver a figurar, ir por la estrella que se perdió en el camino y el técnico Alberto Gamero la tiene clara.

Habló en el VBAR, de Caracol, de las opciones de nuevas caras para el club, del presente del mismo y del tema Román, de quien dijo sentirse feliz por volverlo a tener en el grupo.



“Hace trabajos normales y si está bien será de la partida”, señaló Gamero.



El elenco bogotano abre su participación este domingo contra Pasto en el estadio Libertad.



“Jorman Campuzano es una posibilidad, él está en un equipo grande y no está jugando, yo tuve un diálogo con él, pero no es fácil, es un jugador importante de un alto costo. Si está la posibilidad, sería muy bueno”, señaló el DT sobre esa opción.



Y agregó sobre las contrataciones: “Lo mejores refuerzos son la recuperación de muchos, la recuperación de Román es un refuerzo y yo estoy contento porque hoy tengo a todo el grupo a excepción de Kliver Moreno. Ese grupo me demostró que tiene madera para pelear el título. Nunca cerramos las puertas, si hay la posibilidad de traer una o dos posiciones, un medio centro y un central, bienvenido”.



El DT habló de la nueva generación, de la cantera del club, de la que echó mano para la campaña anterior.



“Es un proyecto que yo me fijé con Millonarios. Yo hablaba mucho con las directivas y sabíamos para dónde íbamos. Se va dar posibilidad a un proyecto, hay unos dos o tres jugadores que lo más seguro es que vayan a debutar con la institución. Tenemos una camada de jugadores que están trabajando para eso”.



