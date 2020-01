Gamero prende las alertas en Millos por uno de sus nuevos refuerzos

El jugador paraguayo Diego Godoy llegó a Millonarios este semestre con la ilusión de poder mejorar en la zona ofensiva del equipo, que no venía mostrando grandes resultados en el torneo pasado.

Sin embargo, el futbolista, que llegó hace unas semanas a Bogotá para comenzar sus trabajos de puesta a punto, no se ha mostrado en un gran nivel y deja ciertas preocupaciones en Alberto Gamero, entrenador del equipo.



"A (Diego) Godoy le ha costado, pensábamos que iba a llegar mejor de físico. En los 10 minutos que jugó mostró buen pié y sacrificio; es ideal para lo que quiero (...) Me ha sorprendido la actitud de los jugadores", aseguró el entrenador.



Sin embargo, Gamero volvió a lanzar su grito de batalla, asegurando que aún es el inicio de un camino largo en la Liga, pero que van a hacer todo lo posible para poder figurar este semestre en el campeonato.



"Vamos a defender esta institución, eso me tiene feliz y contento, me han mostrado lo que hemos trabajado. Falta mucho todavía, pero vamos en buen camino", dijo el entrenador", añadió.



