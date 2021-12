Alberto Gamero no lo puede creer. En este grupo B se le han ido los puntos a Millonarios de manera sorprendente, en los últimos minutos de juego. Ahora fue contra Tolima, en el 1-1 en El Campín.



Gamero analizó lo sucedido con su equipo en este nuevo empate contra el equipo vinotinto.

Análisis de Gamero

Resultado: "Las opciones más calaras las tuvimos nosotros en el primer y segundo tiempo, es normal que un equipo se nos venga a buscar un empate después de ir perdiendo, no hubo peligro, la única manera para empatarnos fue con un tiro de esquina y con un error de nosotros, el partido estaba controlado pero el fútbol es eso, hemos perdido 7 puntos en 10 minutos. Virtud del rival. Fueron todos a cabecear. Al margen de todo Millonarios hizo todo para ganar, mandó en el partido y en el campo y desafortunadamente se nos van esos dos puntos que sumaban en la clasificación, ahora iremos a buscar el partido contra a Alianza".



Eficacia: "No fuimos claros para aumentar el marcador, pero lo estábamos buscando, hasta el último minuto queríamos buscar otro gol con la entrada de Jader, pero también sabíamos que jugábamos contra un equipo muy complicado y al final nos cobraron".



Tolima: "Hay tristeza porque empatamos dos partidos contra un buen equipo, pero en los dos partimos teníamos que haber ganado, nos costó y mucho más los últimos minutos, nos quedan dos partidos, no vamos a bajar los brazos y ojalá se nos pueda dar".

Felipe Román: "Me imagino que es un esguince de tobillo, para el segundo tiempo sintió que le dolía, le pusieron una bota a mitad de tiempo, pero no soportó el dolor, vamos a esperar a ver como amanece y miraremos si puede viajar a Barrancabermeja".



