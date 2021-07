Alberto Gamero aclara el tema Campuzano para Millonarios

Alberto Gamero ya pasó la página de la final perdida con Millonarios contra Deportes Tolima, y ya se enfoca en el torneo que arranca este fin de semana, enfrentando a Pasto el domingo.

(Le puede interesar: Vuelve la Liga: todo lo que debe saber de la primera jornada)



Estas fueron sus declaraciones en rueda de prensa, en la que habló de refuerzos, del caso Jorman Campuzano, de Boca, y del regreso de Román.



Sensaciones: "Tranquilo y feliz porque se ha mantenido casi la misma nómina. Tenemos una nómina para competir bien".



Equipo: "Está tranquilo, motivado, optimista, no vi que haya perdido mucho del espacio que dimos de descanso. Llegó con ánimo y completo. Hay que mejorar la campaña pasada y la única manera es siendo campeones. El camino es duro, todos los equipos tienen el mismo objetivo. Primero hay que entrar en los ocho".



Román: "El regreso de Román va a ser importante para todos, para el fútbol colombiano. El equipo sintió su regreso, hay armonía con él. Eso nos va a favorecer. Y el objetivo 1A es pelear la reclasificación. Buscar estar en una copa internacional como Millonarios lo merece.... Hoy veo un Román feliz, alegre. Si se pone a ritmo nos va a dar una mano. Hay que apoyarlo y que veamos ese Román que conocemos".



Nómina suficiente: "Hoy estamos en el dilema de la pandemia. Somos conscientes. El año pasado nos complicó. Hubo positivos. Pero se están cuidando bien, nos han hecho dos pruebas y casi el 95 por ciento fue negativo, eso es una buena luz. Esperamos que no haya lesionados ni suspendidos ni positivos".



Mercado: “Exijo al jugador todos los días. Cuando tenga una posibilidad no le voy a cortar las alas. Hasta el momento no hemos tenido recambios. Tenemos el 95 por ciento y estamos tranquilos”.



Jorman Campuzano: “Yo hablé con él, pero entendemos que es de alto costo, viene de Boca y el mercado colombiano no está para eso, pero él quiere, tiene el anhelo, ojalá se pueda dar, no vamos a desechar esa posibilidad. El que venga, bienvenido. Sabemos que tenemos un equipo armado”.



Cantera: “Sí, estamos viendo más en la cantera y tenemos jugadores interesantes, los refuerzos pueden ser ellos. Hay una camada y los veo mucho más fuertes”.





