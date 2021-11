'A pesar de que erramos, somos el equipo con más goles': Alberto Gamero

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, bajó los decibeles a las críticas a su equipo, que completó cuatro fechas sin ganar y que este domingo empató 1-1 contra Alianza Petrolera, en El Campín.

Millonarios no gana desde la fecha 15, cuando goleó 4-1 al Junior de Barranquilla, y volvió a sufrir contra un equipo que lo ha eliminado en las dos útlimas ediciones de la Copa Colombia. Estas fueron las principales frases de Gamero en conferencia de prensa.



(Lea también: La dura crítica de un jugador de Chile al técnico Reinaldo Rueda)

Gamero dice que Millonarios lo hizo todo para ganar

Balance del partido: Uno hace una reseña de amargura. Pero el equipo hizo todo para ganar, con dominio, llegadas. En unas transiciones que tuvieron, crearon peligro. Me parece que así como empatamos hoy, perdemos juegos, de la misma manera. Hoy tuvimos mucha posesión de balón, con Gómez y Ruiz por los costados, laterales por dentro y afuera. Si nos damos cuenta, estaba más cerca el segundo nuestro.



Vi al equipo motivado, alegre, que quiso buscar el segundo, lo tuvimos. Uno queda con el sinsabor de no ganar. No hay que decir que todo es malo, hay por corregir.



Errores puntuales: no duele tanto el gol que nos hicieron, lo que me duele son las chances desaprovechadas para terminar con el marcador más cómodo. Veíamos que no había por dónde nos anotaran. Sacaron a los extremos, a su nueve. Terminaron así. No veía la elaboración de ellos. En una jugada errática terminaron. Cuándo nos hacen del gol, hay cinco de nosotros y tres de ellos.



(Además: Djokovic se enloqueció: así celebró la ida de Serbia al Mundial de Catar)

El balance del debutante Carlos Andrés Gómez

Llegada de Gómez al plantel: a mí me gusta ver jugar a la Sub 20, es un jugador que veníamos siguiendo. Lo invitamos para que estuviera una semana con nosotros, hace ya 15 días y se quedó. No todo es malo. Lo que hizo él fue muy bueno, el rendimiento de Ruiz fue bueno. De todo hay que sacar lo mejor, corregir y esperar el partido contra Nacional y los cuadrangulares.



En la medida que demuestre, tendrán opción en el plantel profesional. A mí no me gusta que me recomienden, me gusta verlos. Tomo el sol o lluvia para verlos. Es un jugador que toca llevarlo poco a poco, centralizarlo y ver qué más jugadores pueden tener opciones. La idea es que el proyecto sea fortalecer el fútbol base.



Muchas llegadas y poca definición en ataque: la tranquilidad que me deja con los 25 remates es que nos acercamos. Nos falta serenidad y escoger mejor la jugada, hubo acciones donde no se tenía que pasar la pelota y otras donde sí. Hay que corregir la toma de decisiones. A pesar de que erramos, somos el club con más goles de Colombia. Tenemos que mejorar la toma de decisiones. Propusimos desde el primer momento. Es un equipo ofensivo. Tenemos que corregir la concentración, el gol es sobre el final. Falta un partido y pensar en cuadrangulares a pelearlos.



DEPORTES

Con Futbolred