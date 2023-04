Alberto Gamero es hoy el técnico con más tiempo al frente del mismo equipo en el fútbol colombiano. El samario, de 59 años, lleva casi tres años y medio al frente de Millonarios, tiempo en el que el club recuperó protagonismo en el fútbol colombiano.

Tras un primer año en el que Millos no logró clasificar a las finales, en 2020, Gamero llegó a una final de Liga en 2021-I, que perdió con el Tolima. Y el año pasado le dio al club la Copa Colombia, en la que venció en la final al Junior de Barranquilla.

Hoy, Millonarios es segundo en la Liga, con 26 puntos, a tres de Águilas Doradas, pero con dos partidos aplazados. Y en la Copa Sudamericana, a la que cayó tras quedar eliminado de la Libertadores, ha tenido un gran arranque, con dos victorias: 3-0 contra Defensa y Justicia y 0-2 contra Peñarol.

Daniel Cataño (izq.) y Lucas Hernández, en acción en el Peñarol vs. Millonarios. Foto: Dante Fernández. AFP

Sin embargo, Gamero tiene un tema pendiente: ganar un título de Liga en Colombia con Millonarios, algo que ya logró como jugador en 1988. Como entrenador, también lo hizo con Boyacá Chicó (2008-I) y Tolima (2018-I).



El propio entrenador reconoció que ese es uno de sus sueños. Pero no es el único. “El sueño que quiero, es ser campeón con Millonarios y quiero dirigir en el exterior. Es un sueño que lo tengo y estoy trabajando para eso”, dijo Gamero, en entrevista con Zona Libre de Humo.

Alberto Gamero Foto: Mauricio Dueñas. Efe



Gamero tiene otra meta: que en algún momento sea tenido en cuenta en la Selección. “Además, esperando una oportunidad en nuestra Selección, porque todos los técnicos colombianos queremos entrenar a Colombia", agregó el samario.



Tras la salida de Reinaldo Rueda de la Selección, algunos periodistas candidatizaron a Gamero para ocupar ese cargo. Al final, la Federación Colombiana de Fútbol tomó la decisión de nombrar al argentino Néstor Lorenzo.



Por ahora, Gamero se concentra en Millonarios y reveló que la renovación de contrato va por buen camino, aunque todavía no se ha concretado.



“Yo aquí estoy contento. Si Millonarios me quiere tener aquí dos, tres o cuatro años estoy feliz. Indudablemente estoy feliz por lo que está pasando, por lo que vive el equipo, y me da más felicidad cuando quede campeón", agregó Gamero.



