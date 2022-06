La Liga 2022-I ya es historia para Millonarios. El equipo no cerró bien el cuadrangular semifinal y completó cinco fechas sin ganar tras perder este miércoles 2-1 contra el Atlético Bucaramanga, en el estadio Alfonso López.

Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, seguirá al frente del equipo. Ya comienza a pensar en el segundo semestre y a armar su planificación para intentar, otra vez, buscar la estrella, en la quinta liga en la que estará al frente del equipo.

Millonarios tendría al menos tres refuerzos más



Millonarios ya confirmó a Luis Carlos Ruiz, delantero procedente de Cortuluá, de 35 años, como su primera contratación. Pero quiere reforzarse mejor.



(Lea también: Luis Fernando Suárez: la historia de un técnico que celebra su tercer Mundial)



“Ya tenemos a Luis Carlos Ruiz, ya está totalmente con el equipo, llega la otra semana, y vamos a buscar dos o tres jugadores más de perfil que se asemeje a lo que estamos haciendo. Tenemos un equipo armado, mecanizado, y necesitamos unos jugadores que vengan a aportar y a hacer diferencia para tener ese título que tanto anhelamos nosotros”, dijo Gamero.



El DT ya comienza a pensar en la pretemporada. “De acuerdo con lo que hemos planificado, hoy (miércoles) viajamos a Bogotá. El equipo sale una semana a vacaciones y nos encontraremos en Bogotá el jueves para comenzar la pretemporada, la idea es hasta el día 26 encontrar un lugar donde estemos todos juntos, donde podamos entrenar con los refuerzos que vayan a llegar. Estar ahí del 26 al 2, una semanita antes de comenzar el torneo”, afirmó.



Por ahora, no está previsto que Millonarios viaje al exterior para algún partido, como lo hizo hace un año, cuando enfrentó al Everton de Inglaterra y a Nacional en la Florida Cup. “No hay partidos confirmados, hay una posibilidad de Orlando, no está confirmada, pero si no, hacer partidos contra equipos que estén en Bogotá”, explicó.



(En otras noticias: ¿Le hicieron trampa a Perú? Revelan 'jugada sucia' del arquero de Australia)

Gamero volvió a lamentarse de la falta de definición



Gamero lamentó que la falta de gol les volvió a jugar en contra en el último partido de la temporada. "Lo que pasó hoy (miércoles) nos pasó en muchos partidos. Enfrentamos a un buen equipo como Bucaramanga, lo jugamos mano a mano, como siempre lo ha hecho Millonarios en este tiempo que estoy aquí, salimos a buscar el partido mano a mano. Por momentos, controlamos al Bucaramanga quitándole el balón. Este partido es una fotografía de muchos partidos atrás, en donde llegamos y llegamos y no hacemos el gol, nos alcanzó para uno, pero pudimos otras dos opciones para poder anotar".



DEPORTES