'Juegue el que juegue, no vamos a traicionar nuestra idea': Gamero

Millonarios se vio afectado por un brote de covid-19 en el peor momento, justo cuando tiene que definir la clasificación a la Copa Suramericana contra el Deportivo Cali, este martes en Palmaseca. A las bajas de Cristian Arango y Santiago Montoya por esta causa se unen tres jugadores más. Aunque el club no los confirma, los afectados serían Breíner Paz, Mackalister Silva y Juan Pablo Vargas.

Todo eso, sumado a lesiones, suspensiones y jugadores que se van del club, dejó a Alberto Gamero con solo 14 jugadores disponibles. Sin embargo, el samario es optimista. Esto dijo en la rueda de prensa previa al duelo contra el Cali.



Las bajas. “En esto siempre he dicho que hay un trabajo, unos jugadores que muchas veces no juegan esperando una oportunidad. Tenemos dificultades, muchas cosas de la conformación de un grupo. Hemos trabajado esta semana con miras a un partido importante. Los que están son los más importantes y los que han venido trabajando están capacitados para hacer un buen trabajo”.



Con qué idea va a jugar en Cali. “La idea no la vamos a cambiar, el modelo lo no vamos a cambiar. Habrá jugadores que no han sido titulares, pero el grupo sabe la idea que quiere el equipo, mucho más después de la pandemia: hacer una presión alta, tener una posesión progresiva y salir con la idea de tener un volumen de ataque importante. Juegue el que juegue, no vamos a traicionar nuestra idea”.



Vega como segundo central. “Esa es una de las alternativas que tenemos. Stiven, en algunos partidos, había tenido actuaciones de central, no conmigo sino con otros técnicos. Está mucho más serio y comprometido”.



El mensaje a la hinchada. “Aquí vinieron 14 guerreros, a luchar y a pelear el partido contra un gran equipo, los muchachos que habían entrado y los que no venían jugando. Una de las ideas que siempre habíamos tenido nosotros era darle más énfasis a los que no juegan que a los que juegan: que estén bien preparados, entre quien entre. Vamos a defender los colores de Millonarios, tienen que entender que tienen que salir a proponer y a ganar su partido. Estoy tranquilo, muy optimista, motivado, y ojalá podamos darles una satisfacción a todos ellos”.

La defensa. “De pronto, el jugador que no había jugado conmigo ahí es Vega; de resto, me parece que tenemos una línea de 4 sólida con Román, Llinás, Vega y Bertel. En partidos anteriores en futbol base han tenido la oportunidad de jugar juntos. Me parece que la información y los trabajos de todos, este año, los ha hecho crecer, los ha hecho más grandes en el andamiaje. Se los dije a ellos: son del fútbol base, tienen la misma responsabilidad”.



¿Cambia el modelo? Si bien es cierto que no van los mismos jugadores, les hemos metido en la cabeza que el modelo no lo vamos a cambiar. Esa responsabilidad que tenemos no la vamos a cambiar: muchas veces se cambia la estructura, el sistema, pero estamos capacitados para enfrentar al Cali con el mismo modelo y con el mismo entusiasmo. Yo soy de los más optimistas por lo que estoy viendo”.



