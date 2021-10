Gamero, feliz por los puntos para la tabla y la reclasificación 

Millonarios logró un triunfo vital contra Santa Fe para todos los frentes en los que está jugando: volvió al primer lugar de la reclasificación, es segundo en la Liga y prácticamente clasificó a los cuadrangulares semifinales.



En la rueda de prensa al final del partido, el técnico Alberto Gamero analizó el juego de su equipo, la disposición inicial, el planteamiento y los goles.

El análisis de Gamero

El partido: “Los primeros 25, 30 minutos el equipo jugó bastante bien. Con marcador a favor y es normal la reacción de un equipo como Santa Fe, que lo ha hecho muy bien. Tuvimos menos el balón, pero no sufrimos. No queríamos equivocarnos. No queríamos tomar riesgos. No es que Santa Fe nos quitara el balón, pero sí profundizó más con sus volantes Sanchez y Pedroza. Los goles nos dejaron la tranquilidad de sostener el resultado”.



El plan de Gamero: "Hicimos un buen partido, enfrentamos a un gran rival, Santa Fe hizo su trabajo, por momentos no lo permitimos. Cometimos errores, pero el rival no los aprovechó. El partido fue bueno. Hubo posesión de balón, llegadas, triangulaciones y encontramos a un equipo sólido. Cuando Uirbe y Silva estén en el bloque bajo si la gente dice que es defensivo, les digo que no es así. Hoy el orden fue muy importante. Ganamos un partido que queríamos ganar, acercarnos a la clasificación y sostenernos en la reclasificación".

Gamero vio un equipo sin temor

Destacado: "Los vi que todos querían. Jugadores lesionados querían jugar. Vargas llegó entrenó y jugó. El equipo entró sin temor. Fue un gran rival, digno, de categoría, que se para bien. Elaboramos, creamos e hicimos los goles".



Esteban Ruiz: "Aquí se le da la confianza a todos, me pareció que Ruiz tuvo una actuación muy buena, el arco en ceros es bueno, lo vi hablando, lo vi organizando, bien despierto, tuvo dos remates peligrosos que sorteó. Cuando el grupo es migo, familia, la persona nueva entra tranquila. Hablé con los 4 arqueros cuando me iba a decidir por Ruiz y los vi contentos a todos".



"Ausencia de Vega: "Tranquilo con el trabajo de Pereira. Trabaja bien. Se complementó bien con Giraldo. Tenemos reemplazo. Esperar que Vega se recupera pronto, pero estoy tranquilo".





