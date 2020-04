Gamero explica el método de entrenamiento de Millos en la cuarentena

La única orden que tiene clara Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, en estos días de cuarentena obligatoria para evitar el contagio del covid-19 es que, en su casa, el único que sale es él, y lo menos posible. “No quiero que mi hija o que nadie de mi familia se exponga. Tenemos un supermercado cerca, voy una vez por semana. De resto, a cuidarnos”, declaró el DT, quien, a distancia y por internet, monitorea el trabajo de su plantel para cuando se pueda volver a jugar.

¿Cómo lo trata la cuarentena?

Bien, está uno en familia, hace muchos años no la disfruto, pero también con el desespero de que, primero, esto se mejore, porque si eso pasa, todos vamos a estar más tranquilos y podemos volver a los entrenamientos. Lo que importa ahora es que no haya más contagiados y podamos controlar el virus.



(Lea también: Este es el protocolo que entregó la Dimayor para que vuelva el fútbol)



¿Cómo está manejando los entrenamientos con el grupo?

Hay que aplaudir y felicitar a los muchachos, están haciendo un esfuerzo en sus casas, en una sala o un cuarto, han puesto todo el empeño. Estamos haciendo entrenamientos de 9 a 10 y 10 a 11, de lunes a sábado. El domingo es de recuperación. Nos conectamos en la aplicación Zoom. Los profesores Julio Charales y Felipe Palmezano monitorean los ejercicios y nosotros, el cuerpo técnico y médico, estamos pendientes por si un jugador no lo está haciendo bien.

ALberto Gamero Foto:



¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar a distancia con el plantel, además sabiendo que hay prácticas que no puede hacer?

Muchas veces no ha sido difícil porque ellos han puesto empeño. Hay algunas dificultades, como cuando hacemos las charlas técnico-tácticas por las tardes. Necesitamos que en la pantalla se vea lo que queremos mostrar, y ahí, muchas veces, no veo a todo el personal, la pantalla no da para eso. Entonces, a veces se preguntan cosas, Hay que esperar al que el jugador escuche o responda. A veces silenciamos todos los micrófonos, y al jugador le cuesta abrirlo y hablar, pero hemos sabido adaptarnos.



Varios técnicos han aprovechado para capacitarse. ¿Qué ha hecho en este tiempo?

Aquí hay que agradecerles a todos estos técnicos y a las personas que nos han invitado. Juan Carlos Vásquez, profesor y empresario, está haciendo un seminario en el que están Richard Páez, Jaime de la Pava, Óscar Gil. Hay monitores como ‘Chicho’ Serna, Jhon Mario Ramírez. Estamos compartiendo ideas todos. Este es un momento de reflexión para todos, esta pandemia nos va a dejar muchas enseñanzas, aparte de refrescar muchas cosas. Los técnicos deberíamos ser más unidos, y esto nos está haciendo dar cuenta de que sí podemos. Ha sido muy refrescante estar escuchando, aprendiendo.

Alberto Gamero en las prácticas de Millos antes d

e la cuarentena. Foto: Millonarios CD



Los directivos prepararon un protocolo para presentar al Gobierno, pensando en reanudar el campeonato en algún momento. ¿Los han consultado al respecto?

Hablo todos los días con el presidente Camacho y con Gustavo Serpa. Ellos nos comentan de las reuniones y situaciones que hay, siempre están preguntando qué es lo mejor para nosotros. Estamos pensando como ha pensado la familia de Millonarios: primero, que estemos todos sanos, que no tengamos problemas con el virus, que no haya contagios; y si hay alguno, que el problema se aminore y se corrija. Ellos preguntan qué estamos haciendo, saben de los entrenamientos diarios y están pendientes del momento en que podamos volver al campo.



Hay directivos que han propuesto cancelar el torneo y empezar de cero, como José Fernando Salazar, de Águilas.

Hay que esperar el momento, Si me dicen que el torneo se reanuda en mayo, o si comienza lo antes posible, lo mejor es reanudar el que traíamos anteriormente. Se han jugado siete fechas para nosotros, ocho para otros equipos. Nadie tiene nada asegurado, nadie puede decir que faltando 12 fechas ya va a ser campeones o a clasificar. Lo primero es que esto se solucione.

Nadie tiene nada asegurado, nadie puede decir que faltando 12 fechas ya va a ser campeones o a clasificar. Lo primero es que esto se solucione FACEBOOK

TWITTER



¿Sí alcanzan las fechas para jugar todo que falta?

Todo depende de cuándo se reanude, debemos mirar el tiempo en que se pueda solucionar esto. Por ejemplo, a nosotros nos faltan 13 fechas, más toda la Liga del segundo semestre, más dos partidos de Copa Colombia y dos de Copa Suramericana, en el peor escenario, que no clasificáramos. Pero si avanzamos, por ejemplo, a la final de la Copa Colombia, serían ocho fechas más. Hay que ver si el tiempo alcanza para jugar todo eso.



¿En qué ha aprovechado el tiempo?

Me ha servido para leer, para mirar, para analizar, pero también para estar con mi familia. Tenía mucho tiempo de no disfrutar de ellos, de un apartamento que tengo en Bogotá. Además, estoy con la idea de que me estoy cuidando para cuidar a mi familia y a mucha gente.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc​