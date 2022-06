Alberto Gamero, el DT de Millonarios, prepara su plan para enfrentar este miércoles al Junior, en El Campín, en la fecha 5 del grupo A.

Este martes, mientras entregaba declaraciones sobre el previo del partido, Gamero fue consultado por la designación de Néstor Lorenzo como nuevo técnico de la Selección Colombia.

Gamero apoya a Lorenzo

EL DT de Millos, que fuera uno de los candidatos locales al cargo, al menos en medios de comunicación, había guardado silencio sobre el nuevo DT.



Sin embargo, este martes no evadió la pregunta. Dio su punto de vista de la llegada de Lorenzo y le dio la bienvenida.



"Lo único que puedo hacer es darle la bienvenida al profesor Lorenzo, bienvenida a Colombia, yo como técnico colombiano, como todos, tenemos que ponernos a disposición del profesor Lorenzo. Él es el elegido y tenemos que apoyarlo", dijo.

Luego, Gamero admitió que seguirá con su sueño de dirigir al seleccionado nacional algún día.



"Yo, Alberto Gamero, no perderé la ilusión de ir a una Selección, pero no me desvío, el técnico nos va a representar, hay que apoyarlo. Estamos a su disposición para lo que necesite, para llevar a la Selección al Mundial, a pelear otra Copa América", agregó.



Néstor Lorenzo se unirá a la Selección Colombia después del 6 de julio, cuando su equipo actual, el Melgar del Perú, termine la llave de octavos de final en la Copa Sudamericana, contra Deportivo Cali.



DEPORTES

