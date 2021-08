Alberto Gamero: 'Duele, duele, con el rival que haya sido, pero duele'

Alberto Gamero sufrió este miércoles una nueva eliminación en la Copa Colombia con Millonarios, a manos de Alianza Petrolera, que le empató 1-1 en El Campín y le ganó en la ida, 1-0.



En rueda de prensa, el entrenador analizó el partido, el resultado y la eliminación. Estas fueron sus palabras.

No le puedo recriminar nada a los muchachos, hicieron todo por ganar, hubo equivocaciones, pero pusieron ganas y voluntad

Balance: "A pesar de que no se pudo ganar hubo cosas buenas, un equipo que nos llegó una vez en el primer tiempo y otra en el segundo. Hicimos todo el esfuerzo para pasar esta fase, no queríamos quedar eliminados de esta Copa, pero el fútbol es así, no le puedo recriminar nada a los muchachos, hicieron todo por ganar, hubo equivocaciones, pero pusieron ganas y voluntad".



Otro atacante: "Estamos buscando alternativas con Guerra, con Rengifo. Miraremos hasta que llegue Rodriguez, pensar en lo que no tenemos es más difícil. Hay partidos donde me han mostrado cosas importantes, otros que no. Hoy lo de Ruiz en el segundo tiempo fue bueno".



Eliminación: "Duele, duele, con el rival que haya sido, pero duele. El año pasado nos eliminaron por penaltis, esta vez fue ida y vuelta. Duele. Millonarios tiene que salir a buscar los torneos, esta duele, pero repito, se empató con ganas, entereza y por momentos nos equivocamos. Hubo ganas hasta el último minuto. No vamos a bajar los brazos, seguiremos trabajando, tenemos otro torneo por delante para buscar una clasificación y por qué no un título".



Estrategia: "Por momentos tuvimos paciencia para circular, no fuimos precisos en los centros ni en el cabezazo. Pero este equipo si bien es cierto que salimos a proponer, hay partidos que no nos salen las cosas. Intentamos por todos los medios. El sábado vamos con un equipo invicto, lo primero es recuperar el grupo. Estoy confiado de que este grupo se levanta y va a salir a ganar partidos".

Expulsión rival: "La orden fue con dos centrales, retrasar a Giraldo y Silva por dentro. Ensanchar con Ruiz y Mojica y dos en punta. Tirar centros y la media distancia fueron las fórmulas".



