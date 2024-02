Alberto Gamero, tras la derrota contra Águilas: 'A mí me gustó mucho el equipo'

Águilas Doradas es uno de los pocos equipos con los que Millonarios tiene historial negativo en la Liga. Este viernes volvió a derrotarlo, 0-1 en El Campín, y llegó a ocho victorias contra seis de los azules y 12 empates.

Pese a la derrota en Bogotá, el técnico azul, Alberto Gamero, intentó dar un parte de tranquilidad por lo que mostró su equipo en medio de muchas bajas.

"A mí me gustó mucho el equipo. El hecho que se pierda no quiere decir que el equipo haya jugado mal. El equipo hizo cosas muy buenas durante los 95, 100 minutos del partido. Nos faltó meterla, sobre todo en el primer tiempo. Pero con esta estructura creamos opciones de gol, con la otra estructura también. Con esta estructura hemos ganado, esta vez perdimos", explicó Gamero en rueda de prensa.

"Vi que el equipo se sintió cómodo, se sintió bien. Perdimos un partido en el que el equipo hizo todo para ganarlo, o por lo menos para no perderlo. Águilas creo que llegó dos veces y hace un gol. El fútbol es hacer un gol más que el rival y ellos lo hicieron. Por eso ganaron el partido", agregó el DT.



Gamero se refirió a lo sucedido con Ómar Bertel, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles. "Es algo doloroso. Él tiene una familia, cuando en una familia cae uno, hay dolor. Hoy tenemos doble dolor, el de la derrota, pero el más grande es el de Bertel. Una derrota la podemos superar, pero lo más seguro es que a Bertel lo vayamos a perder este año", explicó.



El técnico de Millonarios se refirió a la racha de lesiones de su equipo. "Ya contra Patriotas seguramente vamos a tener algunos jugadores, el caso de Leo, Larry. Hoy se trató de no arriesgarlos. Silva está haciendo campo, seguramente lo vamos a tener. A Banguero y Pereira les faltan un par de semanas. Van regresando jugadores, no nos vamos a meter en la cabeza el temor de las lesiones. Esto es un deporte de contacto. Lo de Bertel me dicen que fue solo, no la he querido ver. Juan Pablo terminó con una molestia, vamos a ver cómo está, el médico lo va a revisar. Entramos en esta incertidumbre pero vamos a ponerle el pecho a esto. Son cosas que pasan y hay que aceptarlas", dijo.



Una de las preocupaciones es el caso de Daniel Cataño, que no ha podido jugar ni un minuto este semestre. "Cataño hizo un trabajo y se sintió bien. Lo han llevado a otros especialistas y todavía estan viendo en qué se puede solucionar. Estos días ha entrenado con poco dolor, lo vi de mejor semblante", expresó Gamero.

MIllonarios vs. Aguilas Doradas Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Juan Pablo Vargas, triste por la derrota

Po su parte, el zaguero costarricense Juan Pablo Vargas dijo: "Es muy difícil hablar en un momento de derrota. Yo, por lo menos, salgo muy dolido del partido, porque hicimos todo al menos para no perder. Evidentemente, con errores, con aciertos, pero duele perder este partido. El fútbol no es de meritocracia, pero hoy (viernes) no merecíamos perder".



"Hicimos muchas cosas. Águilas, con su planteamiento, lo tenían claro, querían esperar y contragolpearnos y en la única que tuvieron nos ganaron. A veces cuando vas ganando no corriges y el gane te da tranquilidad. A veces perder es bueno, y más en un momento como estos, para ver qué podemos corregir. Son cosas que por orgullo muchas veces no lo hacemos", insistió Vargas.



El costarricense aseguró que la lesión de Bertel no los afectó desde el punto de vista mental, al menos en el primer tiempo. "Nosotros en el momento no sabemos de la gravedad. Fue como una jugada aislada y él estaba en el suelo. Ya en el medio tiempo nos dijeron y duele muchísimo. Si a veces una lesión de 20, 22 días lo pone a uno triste, una lesión de esas no me ha tocado y no quiero saber lo que es eso. Le mandamos fuerza y la mejor recuperación a Ómar en ese proceso tan largo y tan duro", concluyó.

