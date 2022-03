Alberto Gamero, DT de Millonarios, analizó el partido y la derrota de su equipo de visita al Medellín, 1-0, en la fecha 12 de la Liga. En ruda de prensa defendió el juego de su plantel, al que, considera, se le escapó el gol.

Balance: "Me parece que intentamos todo, por todas partes. Y hoy haciendo el análisis, me encuentro que a pesar del hombre menos, encontramos un Medellín defendiendo no atacando. La propuesta fue de Millonarios, No encontramos espacios, pero si ocasiones para empatar el partido. No fuimos finos, pero posibilidades tuvimos. Con un gol temprano, ganamos. El gol es error nuestro y nos cobraron. Aparte de los errores, tuvimos el manejo del partido. Se pierde un partido que vinimos a buscar. Y Medellín se defendió bien".



Los cambios: "Vega lo puse de lateral, ha jugado mucho ahí, Perlaza de lateral izquierdo, lo ha hecho. Todo lo que hacemos entrenamos. No hay nada al azar. A veces hasta entrenamos con uno menos, con dos menos, Entraron Herazo y Márquez y no se quitaron espacios. Es ganancia lo que hizo Márquez, lo de Vega. Guerra tuvo una amarilla ingenua por reclamar, eso hay que hacérselo ver al jugador, no lo puede hacer. No veo que el equipo se haya confundido".



Cambios de Sosa y Celis: "Interpreté que en el primer tiempo Sosa y Celis, no tenemos que esperar que jueguen mal para cambiar, pero vamos perdiendo, tienen uno menos, hay que buscar solución. Pedí que no fuéramos a hacer 300 toques, sino 200, pero más verticales".



Ambiente: "Lo hablé con Comesaña, que esto es lo bonito del fútbol, ver el estadio así, Nuestra hinchada en Bogotá también va al estadio. Esperamos que con Junior la gente nos acompañe y que estén felices".



Ausencias: "Con Román, Bertel, Vargas, Montero, si cometes esos errores también te hacen gol. Es de estar siempre concentrados. El gol anulado y el penalti fueron errores fundamentales... Se perdieron tres puntos claves, tres puntos importantes, que nos podían ya clasificar, pero vamos a defender el primer lugar".



