'Este equipo tiene un corazón gigante y un espíritu guerrero': Gamero

Alberto Gamero ya fue campeón con el Deportes Tolima en 2018 y ahora, en su segunda temporada con Millonarios, se metió a las semifinales de la Liga. Eliminó al América, el ganador de las estrellas de 2019-II y 2020, y ahora espera por Junior o Santa Fe.

El entrenador samario destacó el nivel de su equipo en el partido en el que logró la clasificación y destacó los progresos en la parte defensiva. Este fue su balance, en la rueda de prensa.



La clasificación. "Nosotros por momentos tuvimos un partido de ida y vuelta, por momentos nos cerramos bien y terminamos con una clasificación bien jugada, contra un equipo que vino a atacar, pero este equipo también debe aprender a defenderse".



El espíritu de Millonarios. "En cada partido los veo correr a todos, en cada entrenamiento los veo trabajar. En cada partido van demostrando esa frase, ojalá ellos entiendan que el fútbol es de ida y vuelta, de mucha concentración, y eso me están demostrando".



La defensa. "El equipo tuvo mucha sincronización en la parte defensiva. Y esa parte defensiva parte de Uribe y Arango, que hicieron un esfuerzo mayor y nos ayudaron a defendernos bien. Me parece que han entendido que el fútbol es de todos, más que todo nos defendimos bien en el segundo tiempo, América no tuvo una opción clara".



