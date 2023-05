Millonarios clasificó segundo al cuadrangular final de la Liga BetPlay luego de empatar sin goles con La Equidad en El Campín y quedó en el grupo B junto a Medellín, Chicó y América.



Tres futbolistas fundamentales en el plantel dirigido por Alberto Gamero se retiraron con molestias físicas: Luis Carlos Ruiz, David Macalister Silva y Daniel Cataño. La más fuerte, por lo que se pudo ver, fue la del número '10', que sufrió una torcedura de tobillo cuando disputaba el balón por la banda en el primer tiempo.

Alarma por Cataño

Daniel Cataño (der.) celebra el gol del empate de Millonarios. Foto: Dimayor

Las imágenes se quedaron con el volante, que no podía apoyar su pie derecho, y finalizado el encuentro, en rueda de prensa, se conoció el primer parte médico.



"De lo sucedido con Daniel Cataño sabemos es que que puede ser un esguince de tobillo. Vamos a esperar que tiempo nos da el departamento médico del club", dijo el técnico Alberto Gamero.



Sin embargo, el DT fue cuestionado por alinear al equipo principal cuando la clasificación ya estaba asegurada.



"La idea era jugar miércoles (Cataño) y no jugar en Tunja. Eso era evitar lesiones. Después de ocho días puede jugar... Lo de tobillo le pasa a cualquiera, hasta en el patio de la casa... Estamos tranquilos por el once inicial que pusimos", dijo.



Pero ante la insistencia en el tema, explotó: "Si la lesión de Cataño es culpa del profe porque lo puse, me echo la culpa, no hay problema, no soy adivino. Pudo ser cualquiera", dijo el entrenador.

Las otras respuestas de Gamero

Alberto Gamero Foto: Gastón Britos. Efe

Sobre los otros afectados mencionó que no son lesiones de gravedad y que se realizaron los cambios como precaución para lo que viene.



Partido con La Equidad en Bogotá: "Fue un partido trabado, intenso, de mucha falta. Un partido de finales, ellos querían clasificar y nosotros ser cabeza de grupo y lo logramos".



Sobre el Grupo B del cuadrangular: "Un grupo bueno. Para uno ir a una final hay que ganarle al que se nos presente. Medellín entró bien en la última fecha, América ha hecho buenas presentaciones y Chicó fue el único que no salió de los 8 en todo el torneo".



Calendario apretado: "Hoy estamos peleando cosas importantes. En Colombia clasificar a una copa internacional pareciera un pecado. Nos ha tocado jugar días seguidos y ahora cada 3 días. Si estamos así en esas circunstancias es porque estamos haciendo las cosas bien”.



