Millonarios sigue enfocado en la Liga y este sábado recibirá al Deportivo Pereira en Bogotá, antes de viajar a Chicago (EE. UU.), donde el próximo 26 de julio jugará un partido amistoso internacional contra el Crystal Palace, de Inglaterra.

Con la tranqulidad de ya haber asegurado participación internacional para el 2024, el campeón colombiano se enfoca en darle continuidad a la nómina que consiguió la estrella 16. Y los hinchas esperan que para ello, Alberto Gamero siga al frente del equipo.



El samario asumió la dirección técnica en diciembre de 2019, en reemplazo de Jorge Luis Pinto, y firmó inicialmente por dos años, hasta finales de 2021. Luego, en octubre de ese año, se anunció la prolongación del vínculo hasta diciembre de este año. Aunque las dos partes están muy interesadas en continuar, y más con el título de Liga en las vitrinas del club, Gamero aún no ha renovado su contrato. ¿Por qué?

Alberto Gamero

Alberto Gamero habla de su renovación



El técnico samario explicó la situación este viernes, en la rueda de prensa antes del partido contra el Deportivo Pereira en El Campín (8 p.m., con señal de Win Sports +).



"Yo no tengo desespero. Yo estoy feliz, estoy tranquilo. Cuando uno se siente cómodo en una parte no hay desespero", dijo el DT.



"Espero que la afición entienda que la junta directiva sí me está acosando, la junta directiva sí me está apurando. Ellos quieren, yo quiero. Pero no hay desespero. Hemos tenido una muy buena comunicación, buenos diálogos. Yo estoy feliz y espero que este semestre, además de la felicidad, pueda ser de tranquilidad", agregó.

Gamero también se refirió a la situación de Daniel Ruiz, que está cedido por un año al Santos de Brasil, pero en el que el técnico de ese club, Paulo Turra, habría anunciado que no cuenta más con el jugador colombiano.



Cuando se conoció esa versión, se habló de un posible retorno de Ruiz. Gamero cree que por ahora no hay posiblidad de hacerlo.



"Lo de Daniel Ruiz está quieto porque él tiene un contrato con Santos, así no juegue. No he tenido ninguna comunicación con Daniel sobre el tema. La última vez que hablé con él fue hace 20, 25 días", dijo.



