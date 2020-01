La primera polémica de Gamero: 'Mis determinaciones se respetan' 

Alberto Gamero afronta su primera polémica como DT de Millonarios. Luego de la derrota contra Pasto, el entrenador tomó una decisión radical, no llevó a Felipe Banguero entre los convocados para el partido de este jueves contra Cúcuta, en la fecha 2 de la liga.



Banguero fue el jugador más criticado de ese partido, al punto que fue reemplazado en el primer tiempo por el entrenador.



Este miércoles corrió la versión de que quizá el jugador podría salir del equipo, algo que no fue confirmado por Gamero antes del viaje del equipo a Cúcuta.

Lo que si dijo el entrenador fue que habló con el futbolista y le dijo que no estaba para este partido.



"A lo mejor se desesperó pero yo he dicho que yo tomo determinaciones y cuando las tomo son respetables. Después de que habló conmigo tomó las cosas más tranquilo. Se dio cuenta de cosas y no hubo problema, es maduro y profesional. Debe corregir cosas y en cualquier momento tendrá la oportunidad otra vez", dijo Gamero antes del viaje a Cúcuta.



Banguero ya había desatado la tensión al dar unas declaraciones en las que cuestionó haber sido cambiado en el partido contra pasto.



"Yo me estaba sintiendo bien, no sé el profesor (Alberto Gamero) qué vio. Quizás para él fui el culpable de los goles, porque si uno toma este tipo de decisiones es porque está haciendo un partido muy malo, son decisiones que hay que respetar", dijo en 'Pasión Albiazul'.



Ómar Betel será el titular en el partido de la segunda fecha.

¡Todos juntos por los 3 puntos! 🔵⚪️ Ellos son los jugadores convocados por el profe Alberto Gamero para enfrentar mañana al Cúcuta en condición de visitantes. Ⓜ️⚽️ ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/0gI5D1oIXn — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 29, 2020

DEPORTES