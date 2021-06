'No me gusta llorar, me gusta trabajar': Alberto Gamero

Millonarios visita a Deportes Tolima en la lucha por la primera estrella de este 2021. Previo al partido, jueves desde las 8 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro, Alberto Gamero se dirigió a la prensa. Estas fueron algunas de sus declaraciones.

Lo invitamos a leer: (Egan revela cuál será su próximo gran objetivo)



Las bajas. "De dos a tres días desde Junior, cuando un equipo está en la final, todos quieren jugar. La satisfacción es esa, eso es bueno. El que quiere entrar, quiere hacer las cosas bien".



Funcionamiento. "Hace rato venimos con lesiones y sanciones. Hemos tratado de cambiar jugadores pero no la idea. No vamos a hacer cosas que no hacemos. Hay posiciones que hay que emplearlas diferente. Estamos enfocados en que tenemos equipo para pelear una final".



(Lea también: Rueda no da pistas sobre su plan para enfrentar a Venezuela)



El Tolima. U"n equipo muy físico, de velocidad por las bandas. Se defiende muy bien y contragolpea. Tiene un arquero que siempre saca largo. No podemos dejar que nos jueguen largo. Lo de los premios no me sorprende, pasó muchas veces, pero entiendo que ya arreglaron".



Árbitros. "No me gusta llorar, me gusta trabajar. Nos ha tocado luchar con muchas cosas, hemos tenido dificultad con los árbitros. Siempre espero que el que vaya a pitar, obre de la mejor forma. Nosotros nos sacrificamos para lograr un objetivo. Que sea un árbitro imparcial".



(Además lea: 'El que se desconcentre va a sufrir': Hernán Torres)



Alternativas de ataque. "Estamos satisfechos. Han entendido lo que necesitamos, eso nos ha ayudado. Ellos solos no hacen los goles. Cuando no tienen el balón deben defender y eso es lo que más contento me tiene. En dos jugadores tenemos 20 goles".



DEPORTES