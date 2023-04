Millonarios le hace frente a un difícil calendario deportivo, por cuenta de los partidos aplazados que se le van acumulando. Y en ese contexto fue que el técnico Alberto Gamero reaccionó con molestia al hecho de que el estadio El Campín sea usado para conciertos y no solo para el fútbol, lo que le ha generado dificultades en su programación de partidos.



(Le puede interesar: Luto en Santa Fe: falleció Juan Carlos ‘el nene’ Sarnari a los 81 años)

El uso del estadio para eventos culturales ha sido prioridad en las diferentes administraciones, sin embargo, suele generar rechazo desde algunos sectores de hinchas y actores del fútbol que reclaman que el escenario sea exclusivo para el deporte.

Paul Stanley voló sobre unos 45 mil fanáticos del heavy metal en el Campín.

Uno de los más recientes conciertos en El Campín fue el denominado Monsters of Rock, que reunió a los más grandes exponentes de este género en la capital.



Tras este evento, Millonarios tuvo que aplazar el partido contra Envigado de la Liga, mientras que Santa Fe tuvo que jugar en una cancha averiada.

Gamero no quiere más conciertos en El Campín

Alberto Gamero

A su regreso a Bogotá de Uruguay, tras el partido de la Copa Sudamericana, el entrenador Alberto Gamero fue contundente sobre el acumulado de partidos aplazados, el calendario que se le viene a Millonarios y el uso de El Campín.



“No es el tema de la Dimayor, es el tema de Bogotá en donde se hacen conciertos, nosotros podíamos jugar contra Envigado, yo la verdad a la Dimayor no la culpo, porque no hay más fechas para eso”, dijo Gamero.

Monsters of Rock, imágenes del concierto

A Millonarios se le acumularon partidos y ahora, con su participación en el torneo internacional, son pocas las fechas que el equipo tendrá para descansar.



El partido contra Envigado se jugará el viernes 5 de mayo, mientras que el encuentro contra América Mg por Copa Sudamericana será el 3 del mismo mes.



Por estas consecuencias es que el DT hizo un llamado para que la administración distrital piense en otro escenario para los eventos ajenos al fútbol.



"Nosotros sabíamos que nos íbamos a arriesgar a eso, no hay más fechas. Aquí el problema son los conciertos; tenemos dos partidos aplazados por dos conciertos, entonces yo creo que eso es lo que hay que evitar creo. Yo no me voy a meter en eso, pero hay que buscar otro escenario para los conciertos y dejar El Campín para el fútbol”, dijo Gamero.



Mientras tanto, desde el IDRD defienden que el estado de la gramilla está apto para los compromisos de los equipos capitalinos.



"El estadio se alquila para hacer conciertos, en respuesta a la Ley de Artes Escénicas, que debe cumplir el IDRD, y su cuidado se garantiza con pólizas y un adecuado protocolo para conservar la gramilla", dijo el IDRD en un comunicado.



"La gramilla se encuentra en buen estado, a pesar de las condiciones meteorológicas especiales que se presentaron el 17 de abril. De acuerdo con el IDEAM, en la ciudad cayeron 3.200 rayos en dos horas, en tanto que el IDIGER reportó exceso de lluvias en las 20 localidades de la ciudad. El IDRD agradece a la ciudadanía su compromiso con el cuidado del estadio”, agrega.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

