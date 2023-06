Nacional y Millonarios se miden en una final histórica entre los equipos más ganadores de Colombia que arranca este miércoles con el partido de ida en Medellín, donde el local espera hacerse aún más fuerte para acercarse a su decimoctavo título de liga.

El primer partido será este miércoles a las 8 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El análisis

Alberto Gamero, técnico del elenco bogotano, habló previo al partido.



La presión. "Este grupo sabe que hemos cometido errores, pero lega al día siguiente a mejorarlos. El grupo está tranquilo. En el segundo tiempo contra Medellín se sacó la casta. Les digo que estamos acá porque hemos hecho méritos, como Nacional".



La ausencia de Juan Pablo Vargas. "No nos podemos preocupar por una ausencia porque es obligatoria. Es un jugador de jerarquía y cuando juega el equipo se siente cómoda, pero Arias nos ha dado una buena mano. No tengo susto".

La idea. "Tanto Nacional como nosotros hemos hecho méritos. Siempre les digo a mis jugadores que debemos salir a la cancha a proponer".



La final. "Disputamos una final, un título y siempre he tenido la tranquilidad de que me siento seguro con lo que hago. No tengo nada que temer, ni miedo y no los voy a tener".



El rival. "Tenemos los mismos partidos perdidos: 3. Es un Nacional que viene evolucionado. El DT ha hecho muchas variantes y le ha dado resultado. Lo hemos analizado. Es un equipo que él ha variado y nos hemos enfocado en los dos o tres últimos partidos".



¿Favoritos? “No nos sentimos favoritos. Nos sentimos con la capacidad para pelear la final. Llevamos tres años y medio trabajando, peleando y eso es algo que me satisface. Nos hace falta ganar”.



Terminar en casa. “No he estado bien, pero de la tos he mejorado. Jugar de visitante no nos quita nada. Lo clave es llevarnos un buen resultado, pero acá y allá será el mismo partido, eso no va cambiar por la localía”.



Mensaje a las hinchadas. “Si Millos es campeón se mata la gente de Nacional y al contrario. Tenemos que aprender a aceptar las cosas. Es triste que nuestra afición no está acá y que la de Nacional no esté en Bogotá. Lo que queremos es paz”.

El capitán

Mackalister Siva es el capitán de Millonarios y también habló de la final.



Su análisis. “Agradezco por disputar este tipo de partidos y ojalá podamos salir adelante”



Jugar en Medellín. “Ha sido importante que las veces que hemos venido hemos venido a proponer. La plaza es motivante, eso representa al país por cómo se siente el fútbol”.

Mackalister Silva Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO



Las copas. “Hemos mejorado en las copas internacionales y creo que algo se ha ido mejorando para esa imagen internacional”.



Sin hinchas en Medellín. "Espero que como sociedad podamos volver a ver los estadios de dos colores. La vida siempre está por encima de un balón o de un color".

