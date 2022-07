Albero Gamero, el técnico de Millonarios, destacó el trabajo de su equipo y el regreso de la efectividad para derrotar este sábado 1-2 al Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot.

"Este equipo sale a proponer en todas partes; a veces hacemos goles, a veces no, pero este es nuestro modelo. Enfrentamos a un digno rival, es el campeón del fútbol colombiano, y fue el partido que nosotros queríamos, de proponer, de ida y vuelta. Este equipo tiene esa mentalidad, jugar mano a mano, hace dos años y medio el equipo lo hace. Me gusta que el equipo pierda ese miedo, de cometer un error, de hacer una presión alta y dejar espacios atrás. A medida que pierdan ese miedo el equipo va a ser más sólido", explicó Gamero en rueda de prensa.



¿A Millonarios le rinde más como visitante?



A Gamero le preguntaron si Millonarios se sentía más cómodo jugando como visitante. Esta fue su respuesta: "Nosotros de local no cambiamos. Viajamos 35, 40 minutos acá en avión, no tenemos por qué cambiar. Contra Pasto y Bucaramanga tuvimos que haber hecho un gol, no lo hicimos. Cuando nosotros hacemos un gol obligamos al rival a hacer otra cosa. En el segundo tiempo sale Duque y entra Guzmán, queda solo un medio centro y tuvieron que arreglar eso otra vez. Hicimos el gol, nos sentimos cómodos, ya el nerviosismo era de ellos. Después no tomamos la mejor decisión. Esto mismo de ahora lo estamos haciendo en todas partes. Hoy tuvimos dos o tres opciones más claras. A ellos les dije en el camerino: no se metan en la cabeza que terminamos apretados, no es así, con el 2-0 tuvimos para hacer el otro y Nacional, por Jerarquía, busca un gol y lo consigue".



Gamero se refirió también a la presión que tiene en Millonarios para conseguir un título, luego de dos años y medio. "Yo me aprendí cuando comencé a dirigir en el Boyacá Chicó, una palabra de Eduardo Pimentel: 'ustedes acá en Tunja no van a encontrar mucha gente, pero Gamero y yo hacemos más que 50 mil espectadores'. Cuando comencé a dirigir, yo mismo me creo el compromiso: yo quiero salir campeón con Millonarios. Hemos tenido momentos duros. Para poder ser campeón hay que tratar de jugar bien, de ganar, de hacer cosas diferentes para ganar los partidos. El año pasado se nos quedó el título porque el fútbol es así, pero este equipo está trabajando para eso. Sé la presión que tengo".



Sobre lo planteado por Nacional, el DT azul destacó también lo sucedido: "Con Nacional nunca se juega fácil, es un partido clase A, y hoy el trabajo que hizo mi equipo dio la potestad y ese aval que dicen ustedes que hoy hicimos un buen partido. Nunca en una rueda de prensa me gusta decir que soy superior al rival, hicimos un buen partido, no perdimos balones en la parte de atrás, que por estar en zona 3 nos contragolpean. Sé que la gente acá no va a salir feliz, pero vio un buen espectáculo".

Alberto Gamero, solidario con Hernán Torres

Hernán Torres, técnico del Tolima. Foto: Mauro Pimentel. AFP



Por último, Gamero se unió a las voces del técnico del Tolima, Hernán Torres, quien la semana pasada se quedó de lo apretado del calendario, del exceso de partidos y de que haya tenido que comenzar el nuevo campeonato sin un solo día de descanso por su participación en la Copa Libertadores.



"Tengo que estar con Hernán Torres: tener jugadores sin descanso, eso no le hace ien al fútbol, Creo que Nacional le dio cuatro días a su equipo. No puedo decir que estamos cansados, tuvimos una semana de recuperación, pero teníamos que comenzar rápido, acá hay equipos que no descansaron, terminaron Libertadores y de inmediato salen a jugar la Liga. Acá mucha gente lo que dice es que los futbolistas ganan mucha plata, que tienen que prepararse. El futbolista es un ser humano, y el ser humano también se cansa. Lo de Tolima es lamentable, igualmente lo de Nacional", declaró.



"Hay que tratar de manejar buen las cargas, que consigamos rápido los puntos para poder darles respiro y recuperación a muchos jugadores. Nosotros tenemos dos partidos menos que Nacional, ellos jugaron la final, pero también tenemos esa acumulación, y con muchos más minutos: este mismo equipo ha jugado los tres partidos", concluyó.



