Alberto Gamero, contento con el crecimiento de Millonarios

El triunfo contra Bucaramanga resultó ser clave para el futuro de Millonarios en la Liga. El equipo subió a 26 puntos en la tabla y quedó cerca de asegurar la clasificación. Sin embargo, quedán cuatro partidos contra equipos que también están peleando la entrada a las finales: América, Tolima, Cali y Santa Fe. Alberto Gamero, el técnico de Millos, analizó lo sucedido este domingo en El Campín.

Apuesta a la juventud. “Contento por el resultado, por muchas cosas que se hicieron, por la juventud que había. Felicité a los muchachos por ese gran partido. Fue un gran triunfo porque enfrentamos a un gran rival, felicito al rival: Bucaramanga vino a proponer, vino a jugar. Hay que seguir peleando por entrar entre los ocho y que estos jugadores que vienen del fútbol base vayan ganando su espacio”.



La función de Chicho Arango. “Me gustó mucho, hicimos estos tres días un trabajo con énfasis en él, que un delantero se fijara entre los dos centrales y que Chicho viniera de atrás. Fue importante, no hizo gol pero hizo tres o cuatro pases para que anotaran. Ese trabajo me dejó muy contento”.



Las claves de la victoria. “Me gustó la disposición del equipo. Muchas veces no habíamos entendido, y lo estamos haciendo, que el equipo se compone de 11. A la hora de defender no estábamos defendiendo todos, a la hora de atacar partimos el equipo. Fue un partido de esos, tuvimos volumen de ataque y por eso tuvimos tantas opciones, pero a la hora de defendernos teníamos que bajar todos, ser obreros. Fue un equipo ordenado, que sabía lo que tenía que hacer en la cancha”.



El ataque. “Hubo mucho volumen de ataque. Cuando jugamos contra Águilas Doradas, tuvimos mucha posesión y mucha circulación. Hicimos 518 toques allá en Rionegro. Hoy queríamos hacer 350 pero jugar mucho más vertical, ser más incisivos. A veces nos da temor perder el balón, circulamos más lento. Hoy jugamos mucho más frontal, no es rifar el balón sino dar un pase largon nos funcionó mejor.



Diego Abadía. “Nos deja contento, no es fácil reemplazar a un goleador como Fernando (Uribe). Entró, hizo cosas muy interesantes, tuvo las opciones de gol, las botó… El mismo caso de Jáder, entró con alegría, con responsabilidad y todo tiene su premio, lo premiaron con un gol. En ese aspecto me quedo tranquilo”.



El panorama. “Se ganó con goles de los atacantes, que eso es muy bueno, que también tengamos esa mentalidad que cuando entren, entren a solucionar. Los cambios que hicimos creo que se manejaron bien y poco a poco vamos teniendo el equipo completo. Aún nos faltan puntos para clasificar, esto todavía no ha terminado. Dios quiera que lo podamos lograr”.



El calendario. “Cuatro partidos importantes, con equipos que también están peleando la clasificación. Veo al equipo más consolidado, con la idea que queremos. Estamos cerca, en estos cuatro partidos sacar el mayor puntaje posible, obtener una posición más digna. En el partido contra América, ahí puede estar la clasificación directamente para nosotros”.



El trabajo de la semana. “Se logra por repeticiones, repita, repita, repita. Tengo la idea siempre de que las cosas cuando se hacen, es porque se repiten, se entrenan. Los trabajos se hacen con la idea que queremos, cuáles son las relaciones, las comunicaciones. A medida que el equipo va jugando y teniendo sesiones de entrenamiento tenemos la idea mucho más clara. Todavía nos falta mucho, cometimos errores, menos de los que veníamos cometiendo. Pero vemos cosas buenas y sé que las vamos a mejorar”.



