El técnico de Millonarios, Alberto Gamero tuvo que armar su equipo para enfrentar al Deportivo Pasto con varias bajas, debido a las convocatorias de jugadores a varias selecciones y algunas lesiones que le quitaron piezas importantes.

Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas están con las selecciones de mayores de Colombia y Costa Rica, respectivamente. Óscar Cortés fue llamado a la Sub-20 de Colombia que este jueves enfrentará a País de Gales.



La lista de jugadores que no están disponibles por lesión la integran Leonardo Castro, Luis Carlos Ruiz, Ómar Bertel, Stiven Vega y Jáder Valencia.

Sin embargo, Gamero sorprendió al dejar por fuera de la titular a Andrés Llinás y Larry Vásquez, que hacen parte de la nómina base, así como a Elvis Perlaza, que es de su entera confianza.



A pesar de las bajas, Gamero sorteó bien el partido y Millonarios, pese a no tener uno de sus mejores partidos, venció 2-0 al Pasto para subir al quinto lugar en la tabla.

La visión de Alberto Gamero tras derrotar a Pasto



En rueda de prensa. Gamero explicó la rotación que hizo antes de enfrentar a Santa fe, en la edición 311 del clásico bogotano, contando solamente partidos de Liga.



"No hay jugadores tocados. Hay algunos con más minutos, como Perlaza en Libertadores. Opté porque quería jugadores más frescos en algunas posiciones y estaba más fresco (Israel) Alba", explicó el técnico.

"En el caso de Larry, comenzó con molestias y se ha recuperado. No queremos que recaiga. Es de los jugadores que normalmente, de los que más desgaste tiene. A veces juega solo en la mitad. Pienso en que lo remplace, será una oportunidad, como Pereira. Lo hizo bien, igual que Alba", agregó Gamero.



El técnico destacó la paciencia de Millonarios para vencer a un equipo complicado como Pasto. "Devolvían la pelota a los centrales, jugaron casi en mitad de cancha. Pasto estaba replegado, bloque medio bajo y buscando transiciones. Era asegurar el balón, darle circulación y esperando espacios. No nos desesperamos, más en el primer tiempo. Se los dije en el entretiempo, no busquemos con pelotazos, sigan con la idea de que hay que tener el balón", señaló.Gamero reconoció su preocupación por una nueva lesión, la de Óscar Vanegas, quien, según el parte médico inicial, tiene un esguince de rodilla.

Millonarios FC informa Óscar Vanegas sufrió un trauma en su rodilla izquierda. Diagnóstico preliminar esguince del ligamento colateral medial. Pendiente de confirmación con resonancia. Se inmoviliza y se inicia manejo terapéutico. pic.twitter.com/unW7pgQtXg — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2023



"Lo de Vanegas es que estoy cerca, veo que se coge su rodilla. Lo vi con un hueco en la parte de adentro, me sorprendió. Para esos temas soy nervioso, pienso en el jugador. Estar ahí es la ilusión de ellos", dijo.



