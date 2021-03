Alberto Gamero: 'Me gustó que no cometimos errores'

Después de haber encadenado un invicto de 21 partidos, tres derrotas en cuatro juegos despertaron viejos fantasmas en Millonarios. Sin embargo, la victoria contra Boyacá Chicó en Tunja trajo algo de tranquilidad al plantel azul, a pesar de que el equipo sigue por fuera de los ocho, por diferencia de goles.

El primero en dar un parte de tranquilidad fue el técnico Alberto Gamero, que analizó así lo ocurrido en la cancha del estadio La Independencia, de Tunja.



El balance del partido. “Hay que reconocer, creo que Chicó fue un equipo que por momentos nos presionó, por momentos nos jugó largo y nos inquietó muchas veces. El partido lo teníamos controlado prácticamente. En la generación y en la intención de ganar el partido tuvimos un poco más de elaboración, queriendo llegar, y estábamos a la expectativa de una mala posición atrás. Creo que nos manejamos bien atrás, manejamos bien los repliegues, manejamos bien los pelotazos frontales y los de costado y ganamos un partido duro. Tengo que felicitar a mi grupo. Si bien Chicó jugó el sábado, nosotros jugamos el lunes, dos días más para este partido y tuvimos al 90 por ciento del grupo. Los muchachos pusieron casta y ganas y sacamos los puntos que necesitábamos”.



La preocupación por las derrotas. “La verdad es que uno tiene la inquietud y la preocupación de muchas cosas, pero para nosotros no es alarmante. Es la primera vez que perdía dos partidos seguidos con Millonarios, corregimos muchos errores y eso da tranquilidad y confianza. No es que estemos ya felices porque ganamos y pensar que todo se hizo bien, cometimos errores, por fortuna no nos los cobraron y no se notan. Jugar corto acá en la altura no es fácil, por momentos le manejamos el balón para no desgastarnos mucho e intentamos llegar. Le ganamos a un rival duro, que viene mejorando muchas cosas”.



La entrada de Kliver Moreno. “Queríamos darle un poco más de marca a la defensa y con Kliver y con Vega me parece que eran más efectivos. Hoy no buscamos con un jugador de esos que saliera mucho más, como lo hacemos con Pereira y cuando jugamos de local. Queríamos la inclusión de Uribe y de Arango. Por momentos pensé en jugar con ellos tres, pero de pronto pensé en que veníamos muy defensivos. Me incliné por Uribe y por Arango, cuatro y tres goles, son jugadores que hay que tener en la cancha. Me incliné por Kliver porque, primero, no ha venido jugando, viene más entero que Pereira, que tenía una seguidilla de partidos, y lo que quería con Klíver era tener más presencia defensiva”.



Las opciones de Mackalister Silva y Daniel Ruiz. “Mackalister es el jugador de experiencia del equipo, el que le da fútbol, el que maneja el equipo. Él aprte de una banda y ustedes se dan cuenta de que cuando tenemos el balón tiene la libertad y la potestad de escoger cualquier espacio que encuentre libre, a Mackalister no lo sectorizamos. Simplemente le damos una posición que juega por banda, pocas veces tira centros, pero de ahí hace pase gol, toca y genera para el equipo. Sobre Ruiz, tenemos a Mackalister por ese lado, es un jugador d experiencia y ayuda al equipo. Ruiz ha entrado, no se trata de quién es titular y quién es suplente, lo importante es que el que entre cumpla y hoy me quedo tranquilo con eso”.



Factores que se corrigieron. “Me gustó que el equipo no fue tan largo. A Chicó le cogimos como cinco o seis fuera de lugar porque queríamos un equipo corto, Chicó es un equipo que lanza y no queríamos alargar el equipo. Los que más tenían el balón fueron los centrales del Chicó, Mosquera y Plazas. Los repliegues los hicimos, los repliegues y los agrandes fueron buenos hoy. Me gustó que no cometimos errores”.



