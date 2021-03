Gamero: 'Este juego es de los que hay que ganar por uno o medio a 0'

Millonarios volvió a los ocho primeros tras su victoria 0-2 contra Alianza Petrolera en Barrancabermeja. Dos goles de Fernando Uribe, luego de sendos errores de la defensa local, dejaron a los azules en el quinto lugar de la tabla.

A pesar de ellos, el partido no fue el mejor y así lo reconoció el técnico Alberto Gamero en la rueda de prensa posterior al partido.



"Ganamos un partido sin mucha claridad, pero táctico y con mucha precaución. Me parece que ganamos bien, realizamos una presión alta con la que logramos los dos goles, manejamos el partido y nos paramos bien", declaró el DT.



Gamero explicó por qué razón dejó por fuera de la titular a David Mackalister Silva y Émerson Rodríguez, titulares habituales del equipo.



"Lo teníamos presupuestado: Silva y Rodríguez tenían partidos consecutivos y ellos están en una posición de ida y vuelta con mucho desgaste", señaló.



Sobre sus reemplazos, Daniel Ruiz y Édgar Guerra, Gamero opinó: "Creo que jugaron muy bien, aunque esperaba sacarlos un poco más tarde".



Gamero destacó el hecho de sumar pese a las dificultades del juego. "Estos son partidos que a veces se enredan y a veces pecamos, porque ellos también nos presionaron y no estábamos saliendo bien, pero este partido es de los que uno dice hay que ganarlo por uno o medio a cero".

Por último, el entrenador destacó la actitud ofensiva de su equipo. "Este equipo tiene la mentalidad de salir a proponer en todos los estadios y lo estamos haciendo. La parte ofensiva nos tiene contentos. Quizá hace falta un poco más de equilibrio. Vamos a seguir corrigiendo", concluyó.



DEPORTES

