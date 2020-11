‘Yo siempre aspiro a ganar, no solo a Nacional’: Alberto Gamero

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, no deja de soñar con la clasificación a los cuartos de final de la Liga. Su equipo tuvo el mejor primer tiempo del año y con eso sacó una ventaja importante, que luego manejó para vencer 3-0 a Nacional en la fecha 17 de la Liga.

Gamero tiene un largo historial de triunfos clave contra Nacional, entre ellos, con el que logró la segunda estrella del Deportes Tolima. Ahora logró sacudir a Millonarios de más de dos años sin vencer a los verdes, desde la victoria en la Superliga de 2018. Este fue su balance.



El secreto para vencer a Nacional. “No hay secreto. Lo único es que yo siempre aspiro es ganar, no solamente a Nacional. En muchos partidos hemos tenido este rendimiento, pero la definición nos falló. Por Nacional tengo respeto y admiración, igual que por el mister Osorio”.



En qué cambió Millonarios. “Fue un buen partido. En otros partidos no la metíamos y nos llegaban y nos hacían gol. Mejoramos en la definición, fuimos sólidos porque las posibilidades fueron de centros, pero me gustó la eficacia del partido. No fue un partido redondo, hicimos un buen partido. Hubo muchas colectivas muy buenas y aunque no es bueno que expulsen un jugador me encanto el equipo como jugó con 10 hombres, fue un relojito. Jugar 46 minutos así no es fácil y aunque nos complicaron por los costados no tuvieron más que hacer centros, en ese aspecto me encanto el equipo”.



El debut del portero Juan Moreno. “Era una bonita oportunidad y tanto yo como mis jugadores sabemos porque se tomó esa decisión. El momento en el que yo vea presión en un jugador pues no lo voy a hacer. Hay que felicitarlo porque hizo un buen trabajo, respondió y es de destacar. Aquí no existe la presión de un hincha para tomar decisiones. Lo que decido es de acuerdo con lo que veo y pienso”.



El partido de Émerson Rodríguez. “De Émerson valoro la personalidad que tiene porque jugó contra un gran equipo y lo hizo suelto con personalidad. Debe mejorar la toma de decisiones, pero estamos en esos día a día. En términos generales hizo un buen partido”.



El balance del juego. “Sabíamos que era un partido duro y sabíamos del conocimiento del profe Osorio. Desciframos el partido rápido y después lo manejamos, pero ellos tuvieron un volumen de juego importante y Juan tuvo dos o tres intervenciones buenas. El hecho de ganar 3-0 no quiere decir que Millonarios haya sido el gran dominador del partido. Ganamos un partido, pero nunca dejo de pensar que el profe Osorio es de lo mejor que tenemos en el fútbol colombiano”.



