'Márquez es goleador, pero no ha tenido esa chispita': Alberto Gamero

Millonarios se quitó de encima una paternidad de seis años que le tenía Águilas Doradas. Lo venció 1-0 este domingo, con gol de Ricardo Márquez.

Para Alberto Gamero, DT de Millonarios, su equipo cometió errores en el primer tiempo, pero lograron corregirlos para la segunda mitad. El samario consideró que sus jugadores transformaron el desespero en tranquilidad y fue gracias a eso que se consiguió la victoria.



(Lea también: Miguel Ángel Borja, en duda para llegar a la convocatoria de la Selección)



"El error de nosotros en el primer tiempo es que quisimos filtrar balones por el centro, mientras Águilas tenia tres en la mitad. Teníamos que elaborar, sin desespero. En el segundo tiempo tuvimos esa tranquilidad, se veía que íbamos empatando y me gustó la tranquilidad del equipo, teníamos un equipo complicado en frente, hace muchos años no se les ganaba aquí", precisó.



Asimismo, el estratega albiazul destacó lo hecho por Águilas Doradas ya que no fue fácil anotar el tanto que les terminó dando el triunfo.



"Los muchachos entraron convencidos que jugaríamos con un equipo fuerte. Felicito a Águilas, hizo un trabajo digno”.



(Además: Gio Urshela llevó la peor parte en una sensacional atrapada)



Por último, Gamero destacó que su equipo no recibió goles y el regreso goleador de Ricardo Márquez.



“Queríamos un partido, primero, con arco en cero, eso da confianza, fueron pocas llegadas y Juanito Moreno respondió, eso es algo de lo que debemos apuntarle un poco más, pero tampoco descuidar la parte ofensiva, debemos buscar el equilibrio”, dijo.



Y añadió: "(Ricardo Márquez) Me deja hoy más tranquilo, contento, es un jugador que trabaja bien, que es goleador, pero no ha tenido esa chispita y suerte que necesita un delantero. Entró bien, con más tranquilidad, y me parece que entró con confianza, alegre y para mí es una satisfacción grande y que hayamos ganado con ese gol”, concluyó.



DEPORTES

Con Futbolred

Más noticias de Deportes