La de este domingo es la tercera vez que Millonarios recibe cuatro goles en la era Alberto Gamero. Las dos anteriores fueron en 2020 y 2021, ambas contra el mismo rival, Jaguares, en Montería.

Ahora, en un partido atípico por las expulsiones de Mackalister Silva y Daniel Giraldo, Millonarios acabó goleado 2-4 por Santa Fe, con lo que perdió un invicto de 21 partidos como local.

Sin embargo, la reacción azul evitó un partido que pudo haber terminado en una goleada histórica. Eso lo destacó, después del partido y en rueda de prensa, el técnico Alberto Gamero.

El balance del clásico. “Hay que ser realistas, apenado con nuestra afición, pero también tengo que valorar el trabajo de los jugadores. Fueron dos partidos: uno el primer tiempo, donde nos fuimos ganando, y otro el segundo, cuando nos expulsan a Giraldo. Aparte de todo, cuando quedamos con 9 hombres intentamos hacer un trabajo no defensivo. Estaba primero Cataño y Valencia en una línea de tres con Larry, y un punta. Intentamos tener un poco más de profundidad para no meternos atrás. Era difícil. Cuando tapábamos pasillos centrales nos destapaban los laterales y cuando tapábamos los laterales nos destapaban los centrales.



La actitud del equipo. “Yo valoro los últimos 20, 25 minutos, pudimos hacer un gol cuando el marcador ya estaba abultado y queríamos buscar otro. Por momentos el equipo se defendió bien. Ellos llegaron cuatro veces y nos hicieron cuatro goles. Es triste para nosotros perder un partido de estos”.



El planteamiento del clásico. “Ahorita dije que el primer tiempo fue otro, un partido de ida y vuelta en el que Santa Fe nos hizo daño en la pelota quieta, marcábamos mal, pero estábamos haciendo un buen partido, con dos extremos fijando a los laterales y los laterales nuestros por dentro. Yo no quería un partido por la mitad, Santa Fe tapa los pasillos centrales. Quería utilizar los cinco carriles y lo de Guerra y lo de Valencia fue muy bueno. Fue de esos partidos en los que recuperamos una memoria de extremos y nos gustó mucho”.



La posición en la tabla. “Todos tenemos déficit, estamos a dos puntos del octavo. Somos conscientes de la posición en que estamos, y sin embargo yo vi wque el rquipo salió con la dospisibion de ganar el partido, Me gustó la valentía del equipo. No es fácil jugar contra Santa Fe con 9 hombres. Siento ese fresquito de que tenemos el equipo para entrar a los cuadrangulares. Este equipo es humilde para aceptar los errores y sabemos que cometimos errores, pero también tenemos un equipo ansioso y comprometido con la hinchada, con nuestra familia. Tengo equipo, tengo material para eso y vamos a luchar la clasificación”.

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/qk6rKG2h3o — José Orlando Ascencio (@josasc) September 11, 2023



¿Por qué no hizo los cambios antes? “Yo veía que en la forma que teníamos podíamos manejar el partido. Yo no soy de esos, si de pronto piensan que el equipo va a defenderse, no soy de esos. Queríamos tener esa vocación y esa idea de no meternos atrás”.



La reacción de la hinchada. “Cada día que pasa y cada entrenamiento nos damos cuenta de la hinchada que tenemos. Hoy fue un traspies, hoy se perdió un partido con cosas que normalmente no nos pasan, pero eso no puede empañar lo que está haciendo este Millonarios. Hay cosas por hacer, pero se va bien. Como cabeza de grupo me da una satisfacción de que la hinchada está reconociendo el trabajo y está feliz con los jugadores. Por eso les pido a los jugadores que hay que darle una satisfacción a la gente, que el equipo intente jugar buen, satisfacer a su gente. A veces lo hemos hecho, a veces no”.



¿Es un semestre de transición para Millonarios? “Nosotros no estamos tomando esto de transición, no hay excusa. Estamos trabajando apra título. Se han cometido errores, se han perdido partidos de x o y forma, pero este equipo trabaja para clasificar y el objetivo es ganar título. Acá no hay rotación, no hay espera, el que este´jugando buen va a jugar y el que haya que cambiar se cambia”.



