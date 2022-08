Alberto Gamero, técnico de Millonarios, amanece como líder de la Liga y peleando mano a mano con el Deportes Tolima en la tabla de reclasificación, en la que los dos equipos empatan en puntos.

Millonarios solamente había ganado un partido en casa por dos goles de diferencia: contra Águilas Doradas, en marzo. Este sábado, no solo volvió a ganar por dos tantos, sino que volvió a marcar cuatro goles después de casi diez meses, en el 4-2 al Deportivo Cali.

Gamero se mostró muy conforme con lo que vio en la cancha y así lo expresó en la rueda de prensa posterior al partido.

El balance de Alberto Gamero tras la goleada al Cali



"Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo que quería sacar el resultado, por momentos lo jugamos bien, en el primer tiempo un mal rechazo, de pronto, una posibilidad que tuvieron ellos, pero el resto el partido fue de trámite de nosotros”, dijo Gamero.



“Hicimos buena posesión de balón, no había tantos circuitos, cuando cambiamos los perfiles ahí desciframos la primera posibilidad de gol. Podíamos haber aumentado el marcador; creo que no sufrimos, me gustó mucho el partido", agregó el DT.

Juan Carlos Pereira, en una de sus celebraciones Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



Gamero tuvo una charla con Juan Carlos Pereira cuando salió de la cancha, tras marcar tres de los cuatro goles de Millonarios. "Lo de Pereira, creo que nunca había hecho tres goles, viene haciendo un buen trabajo, un gran torneo al lado de Larry (Vásquez). Esas posibilidades que se presentan, soy de las personas que más se entusiasman", expresó.

Gamero le ve buen futuro a Mackalister como DT

Mackalister Silva Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO



El DT destacó el trabajo de Mackalister Silva y su visión de juego. "Tengo una amistad muy bonita con Silva. Él está aprendiendo al lado mío, le gusta mirar qué hago y cuáles son las instrucciones que doy, pero no son determinaciones que él diga. Nunca me he enojado por eso, porque él aprende escuchando y viendo y el día que él tome la decisión de ser entrenador va a tener más experiencia que muchos. Lo que le veo es que le quedan muchos años para jugar al fútbol, que quiere aprender y cómo aprende, escuchando y viendo", concluyó



