Alberto Gamero: 'Hacer tres goles e irse con las manos vacías es duro'

Millonarios sufrió un dolorosa derrota contra Jaguares en Montería, un 4-3 que dejó molestias en el cuerpo técnico y los jugadores del equipo bogotano.

Los albiazules perdieron la oportunidad de regresar al primer lugar de la reclasificación y no aprovecharon el tropiezo del líder de esa tabla, Atlético Nacional,

que el sábado no pudo ganarle al Deportivo Pasto.



(Lea también: Falcao García: vea el golazo del Rayo Vallecano al Cádiz)



Gamero salió a defender a su grupo, pese a las múltiples fallas que le costaron la derrota. “Perder nunca es bueno, cometimos muchos errores. Hacer tres goles e irse con las manos vacías es duro. Sacando todo de contexto y demás, el partido se perdió por errores nuestros, además de la iniciativa de Jaguares de buscar los goles. Es para corregir, analizar bien el partido, pero no es decir del todo que el equipo jugo mal. No. Cometimos errores en los goles. Muchos conceptos tácticos que se hicieron mal”, declaró en rueda de prensa.



Gamero insistió en que lo bueno que hizo Millos atacando no haya tenido premio. “El equipo llegó a buscar el partido, a presionar e hicimos un buen partido. Duele perder un partido de esta clase. Es para trabajar, mirar y pensar en lo que viene”.



Eso sí, el DT de Millonarios fue crítico con las fallas que cometieron. “Es virtud del que hace el gol, pero hay que ser realistas. Se cometen los errores. No hablo de la defensa, porque los 10 jugadores deben defender. El primer gol de Anchico es una mala salida, el segundo es un dribling de Balanta que va por el lado izquierdo y centra. Los otros dos tantos en el segundo tiempo fueron buscados por ellos, pero nosotros les dimos la posibilidad de aprovechar esos errores. Cuatro goles a nosotros poquitas veces nos han hecho. Es corregir en el camino, vamos a ver el video y sacaremos conclusiones", expresó.



(En otras noticias: 'Menos mal está acabado': la ‘pulla’ de MisterChip a los críticos de Falcao)



Gamero respondió a las críticas por sacar a Stiven Vega de la mitad del campo para ponerlo a jugar como lateral. “Era el lado donde más atacaban ellos, no necesitaba salida, necesitaba marca. Para mi Vega fue el mejor en el segundo tiempo, no volvieron a entrar por esa zona. Lo habíamos hecho en la semana, también que Román saliera e hicieran una línea de tres. Retrasé a Silva con Giraldo para que entrara Mojica que lo hizo bien. Hacer movimientos para buscar algo distinto”, concluyó.



DEPORTES

Con Futbolred

Más noticias de Deportes