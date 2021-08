'Por perder un partido no voy a decir que se jugó mal': Alberto Gamero

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, defendió el trabajo de su equipo, pese a la derrota 1-0 contra Deportivo Pereira, uno de los candidatos a pelear por no descender en la Liga.

El resultado dejó a Millonarios en el tercer lugar de la tabla, con 13 puntos, superado por Envigado, que venció 3-2 a La Equidad, y a la espera de lo que ocurra en los partidos del domingo y el lunes. Este fue el ánálisis del DT en rueda de prensa:



El balance del juego. "Para nosotros es un balance muy negativo, eso no es un secreto. Pero creo que en el contexto del juego se hicieron cosas buenas, no veía por dónde se podía perder el partido, porque en la gran mayoría lo ordenamos nosotros y jugamos en campo contrario (...) Fue un partido donde el Pereira hizo su mérito y se defendió bien, nos aguantó. No tuvimos la claridad para anotar. Es un partido de esos que uno se pregunta, ¿cómo lo pierdo?".



El juego de Millonarios. "Este partido fue muy bien jugado, hicimos toda la mayoría de cosas buenas, y nos equivocamos, porque en la jugada del gol es un repliegue mal hecho. No nos cogieron mal parados, nos cogieron mal posicionados. Cuando retrocedimos lo hicimos mal, y a nosotros este partido nos deja una enseñanza. Las tuvimos debimos haberlas metido".



Las críticas. "No voy a decir que el equipo jugó mal, Pereira hizo las cosas bien. Por perder un partido no voy a decir que se jugó mal. No nos gusta perder, pero se hicieron cosas importantes y hay que seguir trabajando", repuntó el técnico.



