Gamero, tras nueva derrota de Millos: ‘Esto es con paciencia, el equipo está fuerte’

Millonarios sigue sin levantar cabeza. No mete las que tiene y todos los rivales le están haciendo daño. Ya son cuatro derrotas consecutivas en la Liga, tras el 1-2 contra Equidad este sábado en Bogotá.

Hay que ir al segundo semestre de 2019 para encontrar cuatro caídas seguidas de los azules. El equipo aún era dirigido por Jorge Luis Pinto. Perdió con Tolima (2-0), América (1-2), Junior (1-0) y Santa Fe (2-4). Ahora, los dirigidos con Alberto Gamero perdieron contra Águilas Doradas, Patriotas, Once Caldas y ahora Equidad.

Sin embargo, a diferencia del partido del martes contra el Once, los hinchas respaldaron al DT, que incluso soltó un par de lágrimas por el apoyo.



“Así como la vez pasada manifesté el dolor que tenía, ahora manifiesto la alegría interna, el agradecimiento de toda esta afición que nos vino a acompañar, no solamente conmigo sino con los jugadores. Eso nos va a motivar a pelear mucho más por ellos y a hacernos más fuertes”, dijo Gamero en rueda de prensa.

Gamero se fue ovacionado. No aguantó las lagrimas y el estadio lo aplaudió, pese a la derrota contra Equidad pic.twitter.com/bnOhb3vBBX — Sergio Cortés (@seracoca_95) March 2, 2024

En Millonarios, los errores y las lesiones han echado la campaña al traste en las últimas jornadas. “Hay cosas por revisar. No son solo los lesionados: hoy (sábado), prácticamente nos metimos los goles nosotros, ante un gran rival. Lo que teníamos que hacer en el arco contrario no lo hicimos. Esto es con paciencia, sin relajarse. Este equipo está fuerte, quedan puntos por disputar y vamos a pelear para esto”, señaló Gamero.

¿Qué pasó con Leonardo Castro y Santiago Giordana?

El DT reveló el diagnóstico inicial de Santiago Giordana y Leonardo Castro, que salieron lesionados. “Santiago Giordana, dolor en isquiotibial izquierdo, se hará resonancia mañana. Según el tacto del médico no es grave. Lo de Leonardo Castro es dolor en el abductor izquierdo”.

Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Gamero asegura que el grupo está fuerte. “No veo un grupo decaído. Hicimos un esfuerzo grande, contra un rival que atacó y que también se defendió bien, pero la iniciativa la llevó Millonarios. En el día a día que vivimos con ellos les mostramos videos, jugadas buenas que sucedieron antes de estos cuatro partidos, antes de esto llevábamos 11 puntos. El lunes vamos a corregir lo que hoy vimos, vamos a mejorar las cosas. Tenemos un buen equipo, que las cosas no nos estén saliendo no significa que no seamos un buen equipo”, expresó.



Por su parte, el capitán Mackalister Silva habló de cómo los rivales están aprovechando los errores de Millonarios. “Decir que nos están llegando fácil es que nos hagan diez opciones de gol por partido, pero estamos con mala fortuna y con la efectividad de los otros equipos. ¿Cuántas veces nos llegó Patriotas, cuántas nos llegó Águilas, cuántas nos llegó Equidad claras? Este no es el Equidad que cortaba y chocaba, crea y llega. Nos están llegando una o dos veces y nos hacen uno o dos goles. Entonces, hay que trabajar para que no nos lleguen una o dos”.

