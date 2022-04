A pesar de que pudo haberse ido goleado del estadio Pascual Guerrero, Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, dijo que el equipo había tenido un buen rendimiento y que le faltó anotar.



Los azules quedaron con 29 puntos, en el tercer lugar de la tabla de la Liga, tras la derrota 3-2 contra América, que hasta el minuto 90 era un 3-0. Este fue el balance del entrenador de los 'embajadores'.



Qué le pasó a Millonarios. "Por qué nos cuesta, porque no metemos los goles. En el 0-0 teníamos la posesión, América nos llegaba frontales, con los rebotes, no nos llegaba claro. Cuando nos hacen el 1-0 en el descuido de la pelota quieta, para el segundo tiempo las modificaciones que hicimos, de 45 minutos jugamos 40 en el campo de América, tuvimos opciones y no las metimos. Cuesta, cuesta tirar un buen centro, hacer una mejor pared, hacer un mejor control. Hubo cosas diferentes hoy (domingo) pero lo que se hizo era para por lo menos empatar el partido".



Los cambios. "Las modificaciones que hicimos en el segundo tiempo eran, entre comillas, ofensivas. Sabíamos que América, ya con el 1-0, nos podía jugar a la contra, entonces nos paramos muy bien atrás. Llegamos, por dentro, por fuera, en los tiros de esquina y no los concretamos. En Medellín también tuvimos que haber empatado. Esa es la desazón que tenemos, tuvimos para llegar y no pudimos concretar".



¿Les está contando? "Yo no diría que nos cuesta. Nosotros elaboramos, lo intentamos, eso lo estamos entrenando. Habrá momentos que no vamos a tener en las llegadas y no vamos a anotar, pero creo que este equipo, de acuerdo con lo que nosotros entrenamos, la gran mayoría lo estamos haciendo. El partido pasado dije que había que corregir, hoy también. Nosotros intentamos y va a llegar el momento en que vamos a pasar de largo. Me gusta que el equipo, a pesar de ir perdiendo 3-0, no perdió la brújula y quiso jugar bien".



Claves de la derrota. "El mejor momento de América fue en el minuto 25, 26, 27 del primer tiempo, nos quitó el balón, tampoco es que ellos lo tuvieran. En esa recuperación tras pérdida no lo hicimos bien. De resto, el partido lo teníamos controlado. Lo que decía Vargas, controlamos al mejor jugador del América, que es Ramos. Nos salió otra espina, que fue Sierra. Nos descuidamos en la pelota quieta y nos hacen el primer gol. A los jugadores, esto es de aprendizaje, mañana llegamos, entregamos y hay que corregir. Al jugador hay que entenderlo, no siempre se hace bien. Cometimos tres errores garrafales y todos fueron goles, eso lo vamos a entrenar y a corregir. Pero también en la parte ofensiva hay errores. Lo bonito de esto es que en el día a día corregimos".



¿Fue el peor partido de Millonarios este año? "Pienso que no. Hoy tuvimos tres errores garrafales y nos cobraron, pero en general en el partido vi al equipo con una concentración, creo que Montero me hizo uno o dos saques largos nada más, de resto fue inicio, inicio. Hay partidos que cometemos más errores y no nos cobran. Hoy nos cobraron por ventanilla. Estos mismos errores ya los hemos tenido. Pero por intensidad, por generación de juego y por dinámica, hoy estuvimos a la altura. Millonarios no hizo las cosas para ir perdiendo 3-0. El 3-2 maquilla las cosas, pero igual se perdió. El 3-0 sí hubiera sido doloroso".

Juan Pablo Vargas reconoce los errores defensivos



Por su parte, el costarricense Juan Pablo Vargas reconoció las fallas que le costaron la derrota a Millonarios. "Le mentiría si le dijera que no fue más por errores de nosotros que por virtud del rival, pero tampoco es para matarnos. De 14 partidos que hemos jugado, es el primero en el que hemos tenido tantos errores. No estuvimos finos, pero es un partido, que es lo peor, que estamos haciéndolo mal. No hablo de un nerviosismo por Adrián: a él pudimos controlarlo bien. Decir que a nosotros nos da nervios un jugador, me parece que eso no ha pasado. Jugamos contra 11 y así como el jugador más relevante puede ser determinante, el que no se referencia tan bien puede hacernos daño", dijo.



