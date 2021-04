El balance de Gamero: 'No hay que buscar culpables'

Alberto Gamero reconoció que Millonarios cometió muchos errores y debió haber cerrado antes del minuto 80 el partido que le ganaba al América, con varias opciones claras desperdiciadas.

El estratega samario dio su opinión de lo que fue el resultado adverso del conjunto albiazul frente al América de Cali en el Pascual Guerrero, escenario en el que volvió a perder después de casi 11 años.



Gamero señaló que “el partido se compone en dos partes, pero como decimos nosotros, el fútbol y los partidos ya es solamente una sola parte, son 90, 95, 97 minutos que se juegan. Me parece que tuvimos 80 u 81 minutos jugando bien, ganando el partido, creo que antes del gol hubo una opción más clara de Valencia para el 2-0, pero nos desconcentramos prácticamente en 7 minutos y nos hacen los dos goles, esto nos está dejando una enseñanza, nos está dejando aprendizaje, ya van dos encuentros en que hemos perdido en los últimos 10 minutos, para corregir, creo que hubo 81 minutos bien jugados con una propuesta buena, vinimos a buscar el partido, nos descuidamos en un tiro de esquina y en una pelota quieta en un saque largo, un solo delantero con dos centrales, nos equivocamos, aquí no hay que buscar culpables sino soluciones, cometimos errores mucho más en los últimos 10 minutos y vamos a corregir”.



Acerca de lo que pudo ocurrir después de haber administrado el resultado durante gran parte del tiempo e irse con las manos vacías, señaló que “es lamentable y más duro para nosotros que nos toca vivir estos 90 o 95 minutos y perder un partido de esta forma como se perdió en los últimos 10 minutos, al equipo lo vi bien ubicado, bien parado, nos desconcentramos, yo sabía que el 1-1 también era bueno para nosotros y vi que el equipo cuando nos hicieron el gol bajó, de pronto no nos acordamos que íbamos 1-1, de inmediato la reacción de América en un tiro de esquina, descuidamos una marca, cuando hoy teníamos presupuestado que ellos habían tres jugadores altos nada más, los dos centrales y Aldaír, y nos cabecea uno de ellos. Esto es para enseñanza de todos, para corregir, para mejorar, cometimos errores, errores individuales, colectivos. Aquí esto no para, tenemos un partido nuevamente el sábado, hay que tratar de levantar este grupo, hoy nos vamos golpeados, pero ya mañana es otro día y ya pensar en el partido del sábado, que también es complicado”.



Sobre la consecución de apenas un punto ante los rivales que están en los ocho: “No me preocupa eso, porque a pesar de que no hemos perdido, son los mejores partitos que hemos jugado, contra Nacional casi 85 minutos muy buenos; contra Junior en Barranquilla, que perdimos 2-0, el gol fue en minuto de reposición y jugamos un partido muy bueno; contra América hoy casi 80, 81 minutos con posibilidades de aumentar el marcador y lo perdemos. La preocupación mía es que se nos siga dando esto, que en los últimos minutos estemos ganando el partido y lo volvamos a perder, esa es la preocupación, pero por la parte de contexto de juego, de fútbol, no. Los equipos cuando quieren entrar a los ocho tienen que ganarles a los grandes, y nos quedan tres grandes para buscar una clasificación, debemos tenerlo en cuenta, mejorar y corregir muchas cosas, no voy a decir que por estar ganando 81 minutos un partido quiere decir que todo es bueno, errores que cometemos y tenemos que corregir”.



En cuanto a lo que lo dejó preocupado, sostuvo que “no solo en el fútbol sino en la vida hay que cerrar algo que está abierto, hoy América no tenía acciones de gol claras, a excepción de un pelotazo, hoy América no era el que estaba maniobrando a Millonarios y buscando el empate, al contrario, nosotros tuvimos un par de contras como para aumentar el marcador, tenemos que reconocer que estamos cometiendo errores, errores individuales, de pronto de apreciación por un paso atrás, un paso adelante, también debemos entender en el fútbol los partidos también se cierran haciendo otro gol y tuvimos para hacerlo. Tenemos un grupo joven que está en cada partido aprendiendo cosas diferentes, en el mismo caso mío, esto nos ayuda a aprender. Hoy perdimos un partido que no teníamos que haberlo perdido, pero ese es el fútbol”.



