Nunca, en lo que Alberto Gamero lleva como técnico de Millonarios, se había visto tan apesadumbrado como luego del clásico 308. Ni siquiera cuando perdió la final contra Tolima, en la que llegó a las lágrimas.

Gamero y el capitán de Millonarios, David Mackalister Silva, dieron la cara luego de la derrota contra Santa Fe 3-2, este miércoles en El Campín, y lo primero que hicieron fue ofrecerle disculpas a la hinchada.



“Estamos apenados con nuestra afición, pena y vergüenza por lo que pasó hoy (miércoles). Fue un partido manejado, un partido donde no veíamos por dónde nos podían voltear el marcador. Hay veces en el fútbol, al espabilar tú, pasan cosas, nos hacen los goles muy seguidos y no encontramos la relación después del 3-2. Hay tristeza, hay desazón en el camerino. Lo único que puedo decir yo es que, en cabeza de ellos, pedirle disculpas a nuestra afición, no queríamos salir así de este partido”, declaró Gamero en rueda de prensa.

Una racha que preocupa en Millos: cuatro fechas sin ganar

Millonarios llegó a tres fechas sin ganar en la Liga, una cifra que aumenta a cuatro si se cuenta el partido de ida de la final de la Copa Colombia contra Junior, en un bajón que ya comienza a preocupar y en el que las críticas comienzan a arreciar.



“Se los dije a ellos en el camerino. Tenemos que soportar, eh, no soportar, aceptar las críticas. A lo mejor por ahí por la calle, tendremos algún insulto. Queda una semana muy dura”, dijo Gamero.

Milllonarios ganaba 2-0 y pudo seguir de largo. Al final, Santa Fe le volteó el clásico. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



Sobre cuál es el verdadero Millonarios, si el que ganaba 2-0 hasta el minuto 65 o el que terminó claramente superado, Gamero intentó dar una explicación. “En el 2-0 estábamos jugando bien y tuvimos para hacer otro, no nos llegaban claro. Ahí es donde como técnico comienzo a mirar, cuál es el Millonarios que queremos ver. Hay dos facetas. De pronto puede entrar la palabra preocupación, desazón, tristeza. Hoy tengo de todo. El rival nos superó en 15 minutos de 90 y nos marcó tres goles y ahí viene la desazón, la tristeza, todo, todo. Nos vamos a demorar para que esto pase, son 10 días”.



Para Gamero, solamente queda levantar la cabeza y replantear. “Desde mañana tenemos que ser fuertes. No vamos a dejar caer esto, seguro. Estamos cerca de clasificar, estamos ad portas de una final”, señaló.

Mackalister Silva (der.) Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



Silva, el capitán de Millonarios, también salió a pedirle perdón a la hinchada. “Estamos avergonzados con la afición, el cuerpo técnico y los directivos, somos los responsables de esta horrible noche. No supimos reaccionar a los goles que nos hicieron, tenemos que mirar qué pasa, somos los únicos responsables de todo esto”, dijo, también apesadumbrado.



Mackalister explicó lo sucedido en los goles de los últimos partidos. “Vienen de pérdidas nuestras. El de América viene de un mal rechazo; el de Equidad, de una mala entrega que nos coge desarmados. Mientras el equipo está bien parado no pasa afugias, pero hoy no tuvimos las respuestas”, explicó.



El capitán azul cree que es el momento de tener la cabeza bien puesta para salir del bache. “No podemos venirnos a pique, es cuando más fortaleza mental debemos tener. Son errores puntuales y debemos dejar de cometerlos. Que pase esta noche tortuosa y tenemos 10, 12 días para trabajar”, puntualizó.



