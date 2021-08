‘Es un triunfo bueno, hay cosas por mejorar’: Alberto Gamero

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, logró sacudir a su equipo tras la eliminación de la Copa Colombia, el miércoles contra Alianza Petrolera, y este sábado, contra el Medellín, los azules jugaron su mejor partido del semestre en casa.

Gamero habló en rueda de prensa de lo sucedido contra el DIM y de lo que espera de Millonarios para lo que viene.



(Lea también: Clubes brasileños, el poder de la chequera -Último tango, opinión-)



El balance. "Hicimos cosas buenas. Cometimos errores, pero indudablemente, a mí me pareció un partido intenso de ambos equipos, duro de ambos equipos. Desciframos un bloque bajo-medio del Medellín, intentaron hacernos daño. Creo que ellos ganaron la posesión de balón. Me queda la tranquilidad de que se jugó contra un gran equipo y jugamos mano a mano. Los hinchas de Medellín quedan tristes, pero con la sensación de que hubo un equipo al frente que salió a pelear el partido, y la hinchada de Millonarios queda contenta porque su equipo ganó".



La levantada tras quedar afuera de la Copa. "Fue un partido brillante, un partido bueno. Los muchachos tenían esa espinita del miércoles, ayer vimos el video de ese partido, y a pesar de que el equipo queda eliminado hubo cosas importantes que hicimos y hoy las mejoramos, corregimos cosas, elaboramos mucho más, entregamos bien el balón y eso ayuda a que el equipo se vaya fortaleciendo.



(En otras noticias: James: el impacto de un crack refugiado en las redes sociales)



El trabajo de Giraldo y Ruiz. “Me gustó mucho lo de Giraldo, da presencia y marca en la mitad, hizo un partido redondo como el de Danielito, hizo un partido muy bonito, muy bueno para él y para nosotros. Eso nos va dando una idea de lo que viene para el futuro".



Los cambios. "Estamos trabajando bien y le digo al grupo que siempre esté en disposición cuando vaya a entrar. (Felipe) Banguero hizo un buen trabajo, a pesar de que hace rato no juega, y Juan Moreno daba serenidad desde la parte de atrás. Hay cosas todavía para mejorar. Es un triunfo muy bueno para nosotros frente a un gran equipo que se maneja bien y por eso la satisfacción de esta victoria".



DEPORTES