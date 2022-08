Millonarios le ganó este sábado 2-0 a Jaguares y pudo haber conseguido una diferencia mucho mayor, si no es por la falta de tino y la actuación del portero Jorge Soto.

Lamentablemente para el arquero de Jaguares, un error suyo que derivó en un autogol y signficó el segundo tanto azul le arruinó una buena noche.



Millonarios se sacudió de lo sucedido en la fecha pasada contra Águilas Doradas, en la que no hizo un solo remate al arco, y tuvo una gran actuación desde lo ofensivo, con 25 remates, 11 de ellos a la portería.

La ventaja que le dio la pelota quieta a Millonarios



El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, destacó lo logrado por su equipo contra Jaguares y, sobre todo, por la pelota quieta, que le abrió el camino del triunfo.



“A medida que van pasando los partidos, la pelota quieta la elaboramos, la entrenamos, a veces sale, a veces no. Hoy (sábado) nos salió al primer palo. Veíamos que Jorge Soto siempre salía al juego aéreo, cuando tenía las 5,50 desocupadas. Acertamos, la jugada de Silva vino por ahí y acertamos también en darnos cuenta, inteligentemente, que Jaguares por los costados no es fuerte, no marca mucho”, dijo Gamero.

Millonarios vs. Jaguares. Festejo del gol de Mackalister Silva.



El samario habló del manejo de balón que tuvo el equipo, que incluso se dio el lujo de hacer uno que otro taco. “Me gustó la confianza que tiene el grupo. A veces se ve 'sobradorcito', por estar tocando y tocando, pero yo no lo veo así, nosotros queremos jugar bien, elaborar”, dijo.



Eso sí, Gamero se quejó de que la falta de definición no le permitiera lograr una ventaja más grande.

Millonarios vs. Jaguares



"El resultado es corto, por las equivocaciones que cometimos al principio al definir. Lo importante fue que llegamos, que con el 2-0 el equipo estaba creando, intentando. Hoy llegamos, el equipo siguió intentando, la botamos, que es normal. Va a llegar el momento en el que se les va a abrir el arco a los muchachos”, sentenció.



