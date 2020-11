'Defender también es jugar bien': Alberto Gamero

Alberto Gamero sabe que la tarea todavía no está completa y que aún le falta una final, contra Alianza Petrolera, para seguir peleando por la clasificación. El técnico de Millonarios habló del triunfo 0-2 contra Pereira y de lo que viene.

El cambio del equipo. "Veo a estos jugadores que quieren sacar a Millonarios de este mal momento en el que estábamos metidos. Todavía nos queda un partido difícil como lo es ante Alianza. Me gusta que los que entran están con ganas, saben manejar o aumentar el resultado y eso me tiene contento. Estamos con la lucha y la idea de que el equipo se estructure bien".



El arquero como figura. “Ganamos un partido pero lo sufrimos, nos defendimos bien. Si Juan fue la figura es por eso. Tampoco es que el Pereira nos generó: nos peloteó, nos generó centros y el trabajo de Duque y Vega también fue bueno. Eso es parte de un partido, para eso se prepararon, a veces no se pueden jugar cómodamente.



El trabajo de la defensa. “Defender también es jugar bien, el fútbol se trata de defensa y ataque, hoy me parece que en la disposición en el ataque nos faltó mas pero salí contento con lo que es la parte defensiva, con jugadores base como Breiner Paz y Andrés Llinás, que combatieron, cabecearon y lucharon”.



Cambios en la estructura. "Por momentos hicimos variantes y estructuras diferentes. En el final del primer tiempo saqué a (Mackalister) Silva de la izquierda y puse a Emerson (Rodríguez). Para el segundo tiempo quise empezar con (Cristian) Arango de mediapunta y Ayron (Del Valle) un poco más retrasado. En los minutos finales entramos a Kliver (Moreno), un jugador que va a ser importante para el fútbol colombiano y que se afianzó con (Jhon) Duque. A Stiven Vega lo puse como un tercer central. Sabía que a punta de pelotazos nos podían hacer daño".



