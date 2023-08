Alberto Gamero, técnico de Millonarios, no quedó tan contento con la victoria contra Nacional, este domingo en El Campín, con la que los azules se metieron entre los ocho otra vez. Y todo por una causa: la falta de definición

Millonarios falló al menos cinco opciones claras para anotar en el arco de Kevin Mier, pero faltó la última puntada. Además, el juez Bismarks Santiago anuló dos jugadas que acabaron en gol por fuera de juego.



“La molestia es que cuando uno juega contra Nacional, es que hay que hacer los goles si hay posibilidad”, dijo el técnico azul en rueda de prensa.

“Hoy (domingo) los Danieles nos demostraron que pueden jugar ahí. Ruiz tiró el centro y Cataño metió el cabezazo. Con Nacional completo e incompleto, los extremos fueron punzantes”, dijo Gamero sobre el trabajo de los dos creativos de Millos, claves para la victoria.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Cataño celebra el 1-0 de Millonarios a Nacional. Foto: Twitter: @MillosFCOficial

Gamero no considera que el juego haya sido una revancha

Sobre si este partido era una revancha de la final, Gamero no lo tomó así. “Para mí no era ninguna revancha. Le dije al profe Amaral entre risas que cuantas veces más nos íbamos a enfrentar, pero eso pasa cuando dos equipos hacen las cosas bien como Nacional y Millonarios”, explicó.



Gamero habló nuevamente de su continuidad en Millos para el 2024. “La renovación va bien. He estado hablando con el presidente Camacho, con Josep (Oughourlian), que lo tuvimos hoy (ayer) y es una grata visita, también con el doctor Serpa", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, durante la presentación de los refuerzos para la Liga 2019-II. Foto: Cortesía losmillonarios.net



"Yo no tengo desespero, tengo felicidad de estar aquí y deseos de seguir trabajando”, insistió el técnico, a quien su actual contrato con Millonarios se le vence en diciembre.



DEPORTES

Más noticias de Deportes