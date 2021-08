Alberto Gamero: 'El equipo poco a poco va cogiendo lo que queremos'

Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, destacó el crecimiento del equipo y los progresos en su funcionamiento tras ganarle al Once Caldas 0-2 en Manizales. Ahora, el DT comienza a preparar los dos partidos que vienen esta semana, el duelo contra Alianza Petrolera en la Copa Colombia, el miércoles, y el clásico contra Santa Fe, el sábado.



Tras dedicarle la victoria a Felipe Banguero y su familia por el fallecimiento de su mamá, este fue el análisis de Gamero en rueda de prensa:

¿Es el equipo que quiere ver? "Este Millonarios poco a poco va cogiendo cosas, los circuitos y lo que queremos, a medida que pasan los partidos se va viendo más sólido. A pesar de que ganamos 2-0, cometimos errores en defensa y eso es lo que vamos a mirar y a corregir, por momentos la línea me la cogen muy abierta. El trabajo y las ganas de los muchachos, que querían darle una victoria a Felipe Banguero y si familia, los vi dispuestos a ganar el partido. El equipo vine a hacer el fútbol como muchas veces lo pide uno, que entren y se diviertan".



Qué lo deja tranquilo del equipo. "Me deja tranquilo que el equipo hace mucha posesión de balón. Hemos analizado estos tres últimos partidos con el de Everton, el equipo ha hecho 650, 700 pases, lo vamos mejorando poco a poco, una posesión progresiva. Cuando el equipo sale a la cancha sale con la mentalidad de querer jugar. La presión alta que está haciendo el equipo me deja tranquilo, le generamos desconfianza al rival".



Los errores en la salida. "Siempre tocamos los temas cuando vemos errores. En el primer tiempo hablamos de eso, la defensa queda muy abierta cuando teníamos el inicio de juego y perdíamos balones, esas eran unas de las opciones que tenía el Caldas. Intentábamos hacer dos o tres pases cercanos y cuando intentábamos el lejano nos equivocábamos, esas son cositas para corregir".



Las individualidades. "Me parece que lo de Mojica es muy importante: está cogiendo más ritmo, está más atrevido con el balón, se junta con Uribe, MAckalister y con Rengifo o Guerra cuando entran. El trabajo de Perlaza por el lado izquierdo me gusta porque le queda todo el frente de la cancha para jugar y darle posesión de balón; sin embargo, está profundizando el equipo tirando centros. De resto son los que venían actuando".



Los objetivos. "Estamos encontrando un equipo se ajusta a lo que nosotros queremos y queremos conseguir el mayor puntaje posible para la reclasificación y para clasificar entre los ocho".



El clásico con Santa Fe y el mensaje a los hinchas. "Primero tenemos el partido de Copa el miércoles contra Alianza, vamos a ver quiénes tienen que ir. Pero luego haber visto hinchas acá en Palogrande fue una felicidad. A los hinchas, que no se les olvide que seguimos en pandemia, que esto no ha terminado. Que no haya aglomeraciones y que vayan en paz a disfrutar del equipo".



