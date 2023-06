Alberto Gamero está muy cerca de su sueño de salir campeón de Liga con Millonarios. Este sábado clasificó a la gran final al derrotar 2-1 al Independiente Medellín.

Gamero, que ya logró un título de Copa el año pasado y que tiene una estrella en al Liga en Millos, pero como jugador, en 1988, sabe que el reto es grande para lo que viene.

Algo que ha caracterizado a Gamero, desde su época de futbolista con Millonarios, al que llegó hace 35 años, es su melena. Y en la rueda de prensa tras la victoria, le preguntaron su tenía algún agüero y que si se quitaría el pelo en caso de obtener la estrella 16.



“Yo la verdad que siempre pienso es en dar lo mejor y que mi equipo dé lo mejor. Quiero este título para dedicárselo a mi familia, a la afición, a los directivos. Cábalas no tengo. Es de pensar cosas que no son de mi agrado, no. Ya yo dije, moriré con este pelo, moriré con las manillas (risas)”.

Gamero reconoció el mal primer tiempo de Millonarios

Alberto Gamero habló del flojo primer tiempo que jugó su equipo. “Desde que estoy en Millonarios es el peor primer tiempo que hemos jugado. Dios es grande y con ayuda de Juan mantuvimos el cero. En el segundo tiempo fue otra cosa. Un equipo abriendo bandas, que se desarrolló bien y controlamos el partido. Medellín se dedicó a jugar vertical y a buscar dos delanteros. Intentaban ganar. Los dos centrales nuestros jugaron mejor y los contuvimos”, explicó.

Facebook Twitter Linkedin

Celebración del gol de Andrés Llinás. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Gamero sabe que el objetivo está cerca. “Yo tengo esa gran felicidad de tener tres años con eta institución y pelear los primeros lugares. Les manifiesto a ellos que por no ser campeón no se puede ocultar un buen proyecto. Los últimos años no fuimos a la final por un punto y siempre peleamos. El grupo va cogiendo jerarquía, jugando finales. Llinás nunca había jugado una final. Eso a él le va a dar experiencia y eso me tiene feliz. Hoy (sábado) vimos un estadio repleto y donde vamos nuestra hinchada nos llena. Yo creo que eso nos pone felices”.



Gamero habló de la regularidad que ha tenido Millonarios en el semestre, que lo tiene en el primer lugar de la reclasificación. “Yo no estaba pensando en la clasificación sino en la sumatoria de puntos. Hoy llegamos a 51 puntos que es bastante. A lo mejor pudimos a haber hecho otro plan de partido. Nosotros en este periodo no trabajamos para defendernos. Sí sabíamos que con un empate podíamos clasificar. Es bonito ir a una final con este puntaje que tenemos. Nos faltan dos partidos”.



El DT insistió que el objetivo es conseguir la estrella. “Llegar a al final será una satisfacción grande. Queremos ir a buscarlo. Estamos comprometidos por un título y vamos a pelear por ello. Esto es un grupo sano y humilde que quiere cosas grandes. Dios quiera lo logremos, porque hacemos méritos”.



Vea la rueda de prensa completa aquí:

Rueda de prensa de Alberto Gamero y Mackalister Silva Rueda de prensa de Alberto Gamero y Mackalister Silva Foto:

DEPORTES

Más noticias de Deportes