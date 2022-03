Siete victorias consecutivas, otro partido más con el arco en cero y una campaña en la que se consolida como líder de la Liga 2022-I. Millonarios pasa por un dulce momento, pero el técnico Alberto Gamero sabe que aún tiene cosas pendientes. pensando en pelear por un campeonato. Este fue su balance tras ganarle 1-0 a Once Caldas, este viernes.

La visión del partido: "Al terminar el juego, hablé con Corredor. La gente tuvo que salir contenta por el partido. Vieron dos equipos que entraron a jugar bien, con ideas parecidas, con fútbol similar y respetando el balón. Ellos tenían seis en contra, habían perdido pocos partidos. Un partido que estaba al nivel de cada equipo. Necesitábamos los puntos para afianzarnos en la tabla, seguir sumando en la reclasificación".



El cambio de Jader Valencia por Diego Herazo. "A Jáder le pedí que no teníamos que quedarnos con los dos centrales. Tocaba asociarse con (Eduardo) Sosa y que él entrara más. Son los cambios que quizás no resultan o sí. No son malos cambios, a veces el que entra no lo hace bien. Jader, Cuenú, Rosales, Guerra entraron bien. Ahí les pedimos que si se hace un cambio, es para que mejore".

Gamero hizo su análisis del remate del partido

El planteamiento para cuidar el 1-0. "No queríamos regalar el balón, lo hablamos, el dimos rotación. Vargas, Vega y Llinás fueron los que más tocaron el balón. Hoy uno queda tranquilo porque ganamos bien".



El momento de Daniel Ruiz: "Sigue en aprendizaje, en esa etapa donde debe aprender cosas. Acá las está aprendiendo, que maneje los dos perfiles. La idea es que esté en un equipo grande como Millonarios, él quiere y todos quieren salir con Millonarios, hacer la mejor campaña. Ojala lo tengamos por un tiempo largo, para consolidar lo que es el proyecto. Que entienda que le faltan muchas cosas para ser ese jugador de elite".



Más sobre los cambios de Jader y Ruiz. "A veces, eso nos lo pide el partido. En el caso de los cambios, nos piden que si un jugador no lo hace bien, hay que sacarlo. Si veo que no se sentía bien, a pesar de que Celis juega por izquierda, a Daniel le gusta por el otro lado para entrar. Pero no había espacios.



