Alberto Gamero: 'No se imaginan el camino que se hace para llegar a una final'

Millonarios se metió de lleno en la carrera por conseguir la estrella 17, al vencer este domingo 1-0 a Independiente Medellín en Bogotá, en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2023-II.

La victoria deja a los azules en el primer lugar de la tabla, con 9 puntos, y con la posibilidad de quedar muy cerca de llegar a la final si logra sacar puntos el jueves como visitante, frente al mismo rival, pero en Itagüí.

Cabe recordar que el estadio Atanasio Girardot no está disponible para este encuentro por los conciertos de Karol G el próximo fin de semana.



Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, tenía dos retos: el primero, levantar al grupo tras perder la final contra Nacional en la Copa Colombia, y el segundo, recuperar al equipo físicamente tras una serie de partidos cada 72 horas, mientras el DIM llegaba de trabajar en semana larga, sin juego entre semana.



El DT azul destacó el trabajo defensivo que hizo Millonarios: Medellín solamente hizo un remate al arco en todo el partido.



“Cuando supe la alineación les manifesté que las cosas salen cuando uno las piensa, sabía que (Juan Carlos) Pereira y (Daniel) Giraldo habían hecho un desgaste allá en Medellín y tenía descansados a Larry y Vega descansados acá”, dijo Gamero.



“Habíamos planificado el partido pensando en que jugarían con dos delanteros porque ya nos habían hecho daño acá y les dije que el jugador ideal para ese sistema era Stiven Vega. Le ganamos a un equipo muy bien armado, que hace rato no perdía”, agregó el DT.



Cabe recordar que el DIM dejó en El Campín un invicto de 19 fechas, el mayor de toda su historia.

Millonarios vs. Medellín. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

La buena respuesta física de Millonarios

Sobre el desgaste del equipo por la competencia en Liga y Copa, Gamero destacó: “Veníamos de jugar una final y la intención era desgastarnos lo menos posible. Hicimos presión alta porque Medellín por momentos partía el equipo, pero siempre quisimos que el equipo fuera compacto. El temor que tenía era en la parte física porque veníamos de recibir un golpe duro y a jugar otra vez el fin de semana, por eso felicito a mis jugadores”.



Millonarios deja atrás la derrota en la final de la Copa. Gamero no deja de reconocer el esfuerzo de su equipo en ese torneo.

Ⓜ️ “Tengo que felicitar a la afición, porque está sincronizada con nosotros. Yo tenía el temor que hoy me lo fueran a chiflar (Edgar Guerra) y entró con una voz de aliento”: Alberto Gamero. pic.twitter.com/XPYdEYkIGS — Cristian Pinzón (@Crispinllos) November 27, 2023



“Hay formas de perder y nos acostumbramos a no valorar al subcampeón. En Colombia no se hace y no se imaginan el camino que se hace para llegar a una final, por lo que piensan que el subcampeón fracasó. Dicen que hay hinchas molestos, pero los tuvimos felices durante 93 minutos e infelices durante un minuto. Cuando íbamos 1-0 pudimos aumentar el marcador y Millonarios jugó bien. Perder una final no es dañar un trabajo que se viene haciendo. Perder nos dolió, pero hay que tener valentía para decirle al grupo que trabajó bien”, concluyó.



