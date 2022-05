Millonarios tiene los mismos puntos del líder, pero la diferencia de goles lo manda al segundo lugar. Los azules pudieron llegar este domingo a la punta, pero no pudieron derrotar al Deportes Tolima, que amplió su racha positiva contra los embajadores: ya son cinco años sin perder.

Pese a no poder ganarle al Tolima, Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, se mostró satisfecho con la actuación de su equipo y ahora se alista, si las circunstancias de orden público lo permiten, para viajar a Montería a jugar contra Jaguares. Estas son sus reflexiones sobre el partido, en rueda de prensa.

Gamero quedó tranquilo con el rendimiento de Millos



La racha negativa contra Tolima. “Nosotros en la charla habíamos dicho que este partido podía quedar 1-0 ganando Millonarios, 0-0, 1-1 o 0-1 ganando Tolima. Iba a ser muy cerrado. Hoy enfrentamos a los dos equipos menos goleados. Tratamos de elaborar y ellos también, pero en su campo. Tuvimos la iniciativa por derecha, por izquierda, el centro, paredes. No voy a decir que fueron las opciones más claras, pero sí fueron los acercamientos más claros para poder anotar. Me deja tranquilo que enfrentamos a un buen equipo y Millonarios demostró que también lo es. Estamos a la par de esos partidos con jugadores jóvenes, jugadores del fútbol base. Quería ganar para ir al primer lugar, pero hay que darle mérito que vino y se plantó bien”.



La actitud de Millonarios. “Este es un equipo que sale a buscar, propositivo, que busca el arco rival. Hoy Bertel tuvo una opción de gol, Rosales salió a tirar centros. A pesar de que tenían extremos supremamente rápidos y aun así salíamos. En el segundo tiempo casi que jugamos de mitad de cancha al arco rival. Nunca perdimos la fe, tanto así que terminamos jugando con dos delanteros pensando que Tolima hizo lo mismo. Vi que se perdió el filtro en la mita de la cancha para ambos equipos, pero teníamos la ventaja de jugar en campo contrario y mandábamos centros desde los costados. Me animé a jugar con Márquez y Valencia en punta. Queríamos ganar el partido, pero era un rival fuerte que nos está representando bien en la Copa Libertadores. Me gusta que el equipo sacó la casta y se comportó a la altura, a pesar de que no se ganó. Nos queda otro partido en casa para sumar puntos y quedarse con la primera posición”.



¿Viajan a Montería a jugar por la Copa? “Precisamente pregunté ahorita y me dice que hasta ahora está en pie. Nosotros viajamos el martes para Montería e ir a buscar esa clasificación (N. de la R.: Millonarios está arriba 3-0 en la serie contra Jaguares).



Sin creativos en los últimos minutos. “Tuvimos las dos variantes: volantes llegadores-volantes 10 y delantero, terminamos con delanteros. En el fútbol no solo para llegar necesitas volantes 10, hoy nosotros teníamos dos mediocentros que filtraban muchos balones y llegaban al área; tuvimos un Gómez que le llevó el balón 2-3 veces a los delanteros y un volante 10 sectorizado como Cortés; dos laterales que normalmente estaban saliendo. Cuando pongo los dos delanteros, Tolima me hace lo mismo y veíamos que por la mitad tanto Pereira como Larry no tenían a quién marcar y podían elaborar. Buscamos alternativas, no nos quedamos con los brazos cruzados pensando el empate, aunque nos servía porque nos ayudaba sumar, queríamos a ganar y por eso terminamos así”.



La ausencia de Stiven Vega. “Nosotros tenemos el inicio de juego no solo con Larry y Pereira sino con nuestros centrales. Siempre he dicho que no quiero un inicio de juego bonito sino progresivo, dos o tres toques y saltemos líneas. No me gusta que mi equipo en esa zona de seguridad de 4-5 cinco pases. A veces lo han hecho, a veces no, pero no me gusta. La idea es que el rival nos presione y nosotros saltemos esa línea. Con Larry-Pereira hemos tenido esa posibilidad de que uno entra a la mitad de los centrales para salir jugando. Pasan los partidos y veo que ellos se van comprendiendo mejor. Estamos esperanzados en que en estas finales tengan más partidos ellos dos”.

La situación médica de Mackalister Silva y Daniel Ruiz

Por qué no estuvo Mackalister Siva. “Hoy (domingo) se hizo una resonancia y no tiene gran cosa. Lo que sí es que tiene una sombrita ahí en el muslo. Tenemos esta semana para ver cómo evoluciona y ver qué hacer con él”.



¿Qué le pasó a Daniel Ruiz? “Fue un calambre, eso me dijo la doctora. Cansancio. Me parece que corrió a veces más de la cuenta, pero lo hizo, luchó e hizo cosas interesantes. Esperaremos al día mañana que le hagan la revisión en el departamento médico y lo envíen para el entrenamiento. Creo que tanto él como Macka no son de gravedad”.



